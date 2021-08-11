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Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşayan natürist çift sosyal medyada gündem yarattı

11.08.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle doğaya dönüş süreci son yıllarda popüler bir trend haline geldi. Ancak kendilerini natürist olarak tanımlayan John ve Helen Donson çifti, tamamen doğal hayata yönelip ormanda çırılçıplak yaşamalarıyla sosyal medyada dikkat çektiler. Üstelik üyesi oldukları kulüpteki hiç kimse kıyafet giymiyor.

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşayan natürist çift sosyal medyada gündem yarattı

Birleşik Krallık’ın Wilstre bölgesinde yaşayan John ve Helen Donson çifti alışılmışın dışındaki hayat tarzlarıyla merak uyandırıyorlar. Bu ikili kendilerini natürist yani doğacı olarak tanımlıyorlar. Bu tanımın temelinde aslında sosyal yaşam ve toplumsal kurallarda doğaya dönüş yer alıyor. Bu öğretilerini genellikle nüdizmle karıştıran kişilere ise John, “Nüdistler giysilerini çıkarmayı seven insanlar ama etraflarındaki doğal yaşama karşı bir ilgileri yok. Biz öyle değiliz. Hijyene önem verdiğimiz için sadece kendi sandalyelerimizi ve havlularımızı kullanıyoruz. Havlularımızı düzenli olarak yıkıyoruz. Bizim yaptığımız sıradan bir hobi değil, bir yaşam tarzı” sözleriyle açıklıyor.

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BİR KULÜBE ÜYE OLDULAR

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Dünyanın dört bir yanındaki pek çok natürist kulübü gezdiklerini ancak kendilerini Birleşik Krallık’ta evlerinde gibi hissettiklerini söyleyen John ve Helen düğünlerini de bu üyelerle birlikte yaptı. Kendileri gibi natürizme adanmış insanlarla beraber kurdukları kulüplerinde Pagan bir düğünle evlenen çift çok mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürüyor.

NATÜRİST HAYATA KARAR VERDİLER

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Helen, çocukluğundan beri kıyafet giymekten nefret ediyormuş. 2006 yılında bu hayat stiliyle karşılaşmış ve 2011'de John'la tanışmış. John ise bir askermiş ve yıllarca diğer askerle birlikte ortak banyo kullandığı için çıplak olmayı ya da çıplak insanları görmeyi garipsemediğini söylüyor.

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sosyal medya
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