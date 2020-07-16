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Bu PlayStation oyunlarına bayılacaksınız! İşte herkesi kendine hayran bırakan o oyunlar...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Boş vakitlerini oyunlar oynayarak geçiren insanların birçok favori oyunu vardır. En popüler oyun konsollarından birisi olan Playstation, barındırdığı oyunlar ile saatlerce oyunseverleri ekrana kitleyebiliyor. Yüksek grafik ayarları, oyunun hikayesi gibi özellikler oyuna olan ilgiyi artıyor. Karşınızda oyun tutkunlarının oynamaktan zevk aldığı en sevilen Playstation oyunları...

Bu PlayStation oyunlarına bayılacaksınız! İşte herkesi kendine hayran bırakan o oyunlar...

İçindekiler

  • UNCHARTED : THE NATHAN DRAKE COLLECTION
  • UNCHARTED 4: A THIEF'S END
  • RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD
  • ASSASSIN'S CREED IV: BLACK FLAG
  • CALL OF DUTY: BLACK OPS III
  • EFSANE OYUN SERİSİ: GRAND THEFT AUTO V

Playstation ilk kez 1994 yılında Japonya'da Sony şirketi tarafından piyasaya sunulmuş oyun konsoludur. Kısa sürede dünyanın her yanında satışa sunulan oyun konsolu, video oyunlarını kaliteli bir şekilde oynama imkanı tanıyor. İlk üretildiği tarihten bugüne birçok alanda gelişim göstererek en popüler oyun konsollarından bir tanesi oldu. Oyun oynamayı son derece konforlu hale getiren Playstation, içerisinde hatırı sayılır oyun bulunduruyor. Bu oyunlar arasından çok fazla popüler olanları da mevcut.

EN SEVİLEN PLAYSTATION OYUNLARI

Joystick ile rahat yönlendirme imkanı tanınan konsol oyunları spor, yarış, macera gibi birçok farklı alanda çeşitleniyor.

UNCHARTED : THE NATHAN DRAKE COLLECTION

Playstation 4 sahiplerinin en fazla oynamayı tercih ettiği oyun serilerinden biri olan Uncharted'ın ilk 3 ana oyununu The Nathan Drake Colleciton sayesinde deneyimleyebilirsiniz. Farklı dil seçeneklerine de sahip olan oyunları Uncharted oyun serisine daha hakim olmak için yeni konsollarınızda da oynayabilirsiniz.

UNCHARTED 4: A THIEF'S END

En sevilen oyun serilerinden birisi olan Uncharted'ın son oyunu olan Uncharted 4: A Thief's End'i eğer oynamadıysanız kesinlikle denemelisiniz. İçeriği hem çoklu oyuncu modu hem de hikaye modunu barındırmasından dolayı oldukça dolu. Çoklu oyuncu modunda 60 FPS akıcılığına sahip oyunun hikaye modundaki grafikleri ağızları açık bırakacak kalitede.

RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD

Oyun dünyasının son dönemlerinde en başarılı oyunlarından birisi olarak görülen Resident Evil 7: Biohazard, çok etkileyici bir hikayeye sahip. En iyi korku oyunlarından birisi olan video oyununu Playstation VR üzerinde sanal gerçeklik artırılmış şekilde de oynayabilirsiniz. Tüm hikayeyi VR teknolojisi ile deneyimleyebileceğiniz Resident Evil 7: Biohazard birçok oyunseverin favori oyunlarından.

ASSASSIN'S CREED IV: BLACK FLAG

Assassin's Creed oyun serisi en popüler olanlardan bir tanesi. İlginç hikayesi ve başarılı grafikleri ile kendine bağlayan oyun, Playstation sahibi herkesin deneyimlemesi gereken oyunlardan biri.

CALL OF DUTY: BLACK OPS III

Call of Duty oyun serisinin hikayesinin tarihsel olarak en dengeli olanlarından birisi. Oyun içi karakterlerin sahip oldukları özellikler çok başarılı düşünülmüş. Silah kullanımı oldukça eğlenceli olan Call Of Duty: Black Ops III içerisinde bulunan zombi modunu derinliği ise çok makul seviyede.

EFSANE OYUN SERİSİ: GRAND THEFT AUTO V

Hikayesinin akıcılığı ve kurgusal karakterleri ile oynamaktan zevk alınan bir oyun olarak ortaya çıkıyor. GTA 5'i Playstatin ile deneyimlemek çoklu oyuncu modunda oynarken konforunuzu artırır. Ayrıca hile barındırmaması oyun kalitenizi düşürmez.

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