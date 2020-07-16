Bu PlayStation oyunlarına bayılacaksınız! İşte herkesi kendine hayran bırakan o oyunlar...

Playstation ilk kez 1994 yılında Japonya'da Sony şirketi tarafından piyasaya sunulmuş oyun konsoludur. Kısa sürede dünyanın her yanında satışa sunulan oyun konsolu, video oyunlarını kaliteli bir şekilde oynama imkanı tanıyor. İlk üretildiği tarihten bugüne birçok alanda gelişim göstererek en popüler oyun konsollarından bir tanesi oldu. Oyun oynamayı son derece konforlu hale getiren Playstation, içerisinde hatırı sayılır oyun bulunduruyor. Bu oyunlar arasından çok fazla popüler olanları da mevcut.

EN SEVİLEN PLAYSTATION OYUNLARI

Joystick ile rahat yönlendirme imkanı tanınan konsol oyunları spor, yarış, macera gibi birçok farklı alanda çeşitleniyor.

UNCHARTED : THE NATHAN DRAKE COLLECTION

Playstation 4 sahiplerinin en fazla oynamayı tercih ettiği oyun serilerinden biri olan Uncharted'ın ilk 3 ana oyununu The Nathan Drake Colleciton sayesinde deneyimleyebilirsiniz. Farklı dil seçeneklerine de sahip olan oyunları Uncharted oyun serisine daha hakim olmak için yeni konsollarınızda da oynayabilirsiniz.

UNCHARTED 4: A THIEF'S END

En sevilen oyun serilerinden birisi olan Uncharted'ın son oyunu olan Uncharted 4: A Thief's End'i eğer oynamadıysanız kesinlikle denemelisiniz. İçeriği hem çoklu oyuncu modu hem de hikaye modunu barındırmasından dolayı oldukça dolu. Çoklu oyuncu modunda 60 FPS akıcılığına sahip oyunun hikaye modundaki grafikleri ağızları açık bırakacak kalitede.