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Bu pratik bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 11.07.2019 10:52 | Son Güncelleme

Yabancıların Life Hack dediği hayatı kolaylaştıran ipuçları gerçekten can sıkıcı sorunlara çözüm oluyor, gümüşlerinizi koruyor, içeceklerinizin her zaman taze kalmasını sağlıyor. Hayatınızı inanılmaz derecede kolaylaştıracak küçük ipuçlarını sizler için derledik.

Bu pratik bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak!

Hayata dair küçük ipuçlarını bilmek, büyük değişikliklere sebep olabilir ve hayatınızı ummadığınız kadar kolaylaştırabilir. Bunu bilsem ne olur bilmesem ne olur diyeceğiniz şeyler gün gelir en büyük yardımcınız olabilir. Sizler için böyle bir liste hazırlamak istedik; hayatı kolaylaştıran, tuhaf sorunlara basit ve etkili çözümler getiren ipuçları bunlar. Bir kere öğrendikten sonra tanıdığınız herkese anlatmak isteyeceğiniz sorun çözen ipuçları için haberimizi okumaya devam edin. Eminiz ki bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak.

1. Açtığınız ama bitiremediğiniz gazlı içeceklerin ağzından içeri sapı şişenin içine girecek şekilde bir çay kaşığı koyun, içeceğinizin gazının kaçmadığını sanki ilk açılmış gibi kaldığını göreceksiniz.

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2. Mutfağınızdaki çöp kutusu koku mu yapıyor? Üzülmeyin çaresi var. Bir gazete sayfasını buruşturup top gibi yapın ve sirke ile ıslatarak poşet yerleştirmeden önce çöp kutusunun içine yerleştirin. Bu sirkeli gazete kötü kokuları emecek üstelik poşeti kutudan çıkarırken vakum etkisi oluşmasını önleyecektir.

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3. Sıkışan fermuarları zorlamanıza gerek yok zarar verebilirsiniz. Onun yerine fermuarın tutma yerine ve dişlerine birkaç damla şampuan damlatın, anında çözülecektir. Bir başka yöntem ise sıkışık bölgeye sabun sürmek olabilir.

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4. Kullandığınız gümüş çatal bıçak setleriniz sürekli kararıyor ve siz parlatmak için saatlerinizi mi harcıyorsunuz? Kararmamasını sağlasanız nasıl olur? Bunun için gümüş çatal bıçak setinizi sakladığınız çekmecenin içine tebeşir koymanız yeterli olacaktır.

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5. Peki takılarınızın yeni alınmış gibi ışıl ışıl olmasını ister misiniz? Yolu çok basit: Alüminyum folyo ile kapladığınız bir kabın içerisine sıcak su ve bir çay kaşığı karbonat ekleyin. Takılarınızı 10 dakika bu suyun içinde bekletmeniz onları pırıl pırıl yapacaktır.

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6. Evcil hayvanınızın koltuk, halı, sandalye gibi kumaş kaplı yüzeylerde bıraktığı tüyleri toplamak için hafifçe ıslattığınız plastik eldivenle yüzeyi ovalamanız yeterli olacaktır. Size sadece öbek öbek biriken tüyleri toplayıp atmak kalıyor.

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7. Taklit takılarınızın çabucak solmasını, pul pul olup dökülmesini istemiyorsanız ince bir kat şeffaf oje veya tırnak cilası ile kaplamanız yeterli olacaktır.

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8. Ayrıca banyo dolabınızda, rafınızda, vs. pas izleri bırakan metal jöle, sprey, deodorant, vs. kutuları için de tırnak cilası kullanabilirsiniz. Metal kutuların tabanlarına tırnak cilası veya şeffaf oje sürerseniz böyle bir derdiniz olmaz.

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9. Tıkalı lavabolarınızı, duş teknelerinizi veya küvetlerinizi açmak için ağır kimyasallar kullanmanıza gerek yok. Tıkalı bölgeye beyaz sirke ve karbonat karışımı dökmek işinizi görecektir.

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10. Saç kurutma makinenizin ömrünü uzatmak istiyorsanız arkasında bulunan havalandırma deliklerini ıslattığınız kulak çubuğu veya bir diş fırçası yardımıyla temizleyin.

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11. Mantar kızartırken tuz eklemeyin! Tuz mantarın içerisindeki tüm suyu çekerek büzülmesine ve kurumasına sebep olacaktır. Tuzu sonradan ekleyin.

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12. Bir türlü açamadığınız herhangi bir kapağın etrafına lastik dolayıp açmayı deneyin, bu uyguladığınız kuvveti artıracak daha kolay açmanızı sağlayacaktır.

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13. Çöp kutusuna taktığınız poşetin dibine buruşturduğunuz birkaç parça gazete kağıdı koyun, bu akan suları emecek ve olası bir sızıntının önüne geçecektir.

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14. Kıyafetinize yağ dökülürse hemen çıkarmak için yağ lekesinin üzerine pudra dökün, biraz bekleyin kurumasının ardından pudrayı silkeleyin. Ardından lekenin üzerine biraz bulaşık deterjanı döküp ovalayın. Leke kaybolacaktır.

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15. Dev gibi parfüm şişenizi yanınızda taşımak istemiyorsanız uçlarına parfüm sıktığınız pamuklu kulak çubuklarını kilitli bir mutfak poşetinin içine koyup yanınıza alın. Gün boyu istediğiniz zaman birini alıp bileklerinize, boynunuza, vs. sürerek kokunuzu tazeleyin.

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16. Bir süngeri ıslatın ve kilitli mutfak poşeti içine koyarak buzluğa atın. İşte ihtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz ev yapımı bir buz torbası.

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17. Banyo ve tuvalet kokularına bir sürü para vermenize gerek yok. Tuvalet kağıdı rulosunun iç halkasına biraz lavanta, vanilya, vs. esansı dökmek tuvaletinizin, banyonuzun uzun süre mis gibi kokmasını sağlayacaktır. Bu esansı nereden bulacağız diyorsanız aktarlardan alabilirsiniz.

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