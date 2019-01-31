Bu program çok tartışılır! Ölen akrabalar hologram olarak stüdyoya konuk oluyor

6 ölümcül hastanın bıraktığı son mesajlarla yeniden hologram olarak görünmesi üzerine kurulan program formatı sosyal medya kullanıcılarını şimdiden ikiye bölmüş durumda.
Bir grup, bu programın yakınlarını kaybeden kişilerin yas sürecini atlatmasını engelleyeceğini söylerken, diğer bir grup ölen sevdiklerine veda etmenin kişiyi iyileştireceğini öne sürüyor.
Formata göre, farklı yaşlardan altı katılımcı son mesajlarını kendi sesleri ile kaydedecek ve bu mesajlar hologram teknolojisi ile kişinin bedeniyle senkron hale getirilecek.
Channel 4'dan yapımcı Jonah Weston bazı tabuların yıkılması gerektiği görüşünde;
"Ölüm gerçekten büyük bir tabu. Bence bazı insanlar son anlarında hissettikleri şeyleri dile dökmekte zorlanıyorlar."
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