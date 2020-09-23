Bu püf noktasını herkes atlıyor! Havuçlu kek tarifi ve püf noktaları

Havuçlu tarçınlı kek tarifinin birden farklı çeşidi bulunuyor. Kimileri keki havuçlu cevizli olarak hazırlıyor kimileri de kremalı havuçlu olacak şekilde. İlk olarak klasik tarifin detaylarından bahsedeceğiz.
MALZEMELER
- 2 adet orta boy havuç
- Bir su bardağı toz şeker
- 3 adet yumurta
- 3 su bardağı un
- Bir su bardağı yoğurt
- Bir yemek kaşığı toz tarçın
- Bir paket vanilya
- Bir çay bardağı sıvı yağ
Süslemek için:
- Turuncu ve yeşil renkli şeker hamuru
HAVUÇLU TARÇINLI KEK YAPILIŞI
- İlk olarak havucu soyun. Ardından rendenin en ince tarafıyla rendeleyin.
- Derin bir kabın içinde şekeri ve yumurtaları şeker eriyinceye kadar çırpın. Kullanacağınız yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
- Şeker tamamen eridikten sonra içine unu, sıvı yağı, vanilyayı, kabartma tozunu ve yoğurdu ekleyip homojen bir kıvam alana kadar çırpın.
- Kek harcı tamamen kıvam alınca içine rendelediğiniz havucu ve tarçını ekleyerek malzemeleri tekrar karıştırın.
- Karışımı kek kalıbına aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.
- Kekin tamamen piştiğine emin olmak için fırından almadan önce içine bir adet kürdan batırın. Kürdanı çektiğinizde kuru çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir.
- Fırından çıkardığınız keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
- Eğer süslemek istiyorsanız bunun için şeker hamuru kullanabilirsiniz. Turuncu şeker hamurundan fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Şeker hamuruna havuç şeklini verin. Yeşil şeker hamurundan da pirinç büyüklüğünde parçalar koparın ve havucun yaprak kısımlarını yapın.
- Hazırladığınız havuçları kek dilimlerinin üzerine yerleştirerek servis yapabilirsiniz. Yeşil yaprakları havucun baş kısmına şekerli su ile birleştirebilirsiniz.
HAVUÇLU TARÇINLI KEK PÜF NOKTALARI
- İlk olarak kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
- İkinci önemli nokta ise şekerin yumurta içerisinde tamamen erimesi. Bu aşamada mikser kullanmaya özen gösterin.
- Kullanacağınız kuru malzemeleri eleyerek karışıma dahil ederseniz kekin daha çok kabarmasını sağlayabilirsiniz.
- Kek pişince direkt fırından çıkarmak yerine fırının içinde yavaş yavaş ılımasını bekleyin.
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