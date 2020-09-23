YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bu püf noktasını herkes atlıyor! Havuçlu kek tarifi ve püf noktaları

Bu püf noktasını herkes atlıyor! Havuçlu kek tarifi ve püf noktaları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çay saatlerini taçlandırmak isteyenler için bugün havuçlu tarçınlı kek tarifi vereceğiz. Issız Adam’ın meşhur ettiği havuçlu keki sadece aşkı arayan yalnızlara değil, tüm tatlı severlere armağan etmek istiyoruz.

Bu püf noktasını herkes atlıyor! Havuçlu kek tarifi ve püf noktaları

Havuçlu tarçınlı kek tarifinin birden farklı çeşidi bulunuyor. Kimileri keki havuçlu cevizli olarak hazırlıyor kimileri de kremalı havuçlu olacak şekilde. İlk olarak klasik tarifin detaylarından bahsedeceğiz.

MALZEMELER

  • 2 adet orta boy havuç
  • Bir su bardağı toz şeker
  • 3 adet yumurta
  • 3 su bardağı un
  • Bir su bardağı yoğurt
  • Bir yemek kaşığı toz tarçın
  • Bir paket vanilya
  • Bir çay bardağı sıvı yağ
    Süslemek için:
  • Turuncu ve yeşil renkli şeker hamuru

HAVUÇLU TARÇINLI KEK YAPILIŞI

  • İlk olarak havucu soyun. Ardından rendenin en ince tarafıyla rendeleyin.
  • Derin bir kabın içinde şekeri ve yumurtaları şeker eriyinceye kadar çırpın. Kullanacağınız yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
  • Şeker tamamen eridikten sonra içine unu, sıvı yağı, vanilyayı, kabartma tozunu ve yoğurdu ekleyip homojen bir kıvam alana kadar çırpın.
  • Kek harcı tamamen kıvam alınca içine rendelediğiniz havucu ve tarçını ekleyerek malzemeleri tekrar karıştırın.
  • Karışımı kek kalıbına aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.
  • Kekin tamamen piştiğine emin olmak için fırından almadan önce içine bir adet kürdan batırın. Kürdanı çektiğinizde kuru çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir.
  • Fırından çıkardığınız keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
  • Eğer süslemek istiyorsanız bunun için şeker hamuru kullanabilirsiniz. Turuncu şeker hamurundan fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Şeker hamuruna havuç şeklini verin. Yeşil şeker hamurundan da pirinç büyüklüğünde parçalar koparın ve havucun yaprak kısımlarını yapın.
  • Hazırladığınız havuçları kek dilimlerinin üzerine yerleştirerek servis yapabilirsiniz. Yeşil yaprakları havucun baş kısmına şekerli su ile birleştirebilirsiniz.

HAVUÇLU TARÇINLI KEK PÜF NOKTALARI

  • İlk olarak kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
  • İkinci önemli nokta ise şekerin yumurta içerisinde tamamen erimesi. Bu aşamada mikser kullanmaya özen gösterin.
  • Kullanacağınız kuru malzemeleri eleyerek karışıma dahil ederseniz kekin daha çok kabarmasını sağlayabilirsiniz.
  • Kek pişince direkt fırından çıkarmak yerine fırının içinde yavaş yavaş ılımasını bekleyin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
Masterchef levrek marin tarifiMasterchef levrek marin tarifi
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
En Pratik Kahvaltılık: Sütsüz Krep
En Pratik Kahvaltılık: Sütsüz Krep
Lezzeti damak çatlatıyor: Gerçek mısır ekmeği tarifi
Lezzeti damak çatlatıyor: Gerçek mısır ekmeği tarifi
Kış boyunca yiyeceksiniz! Tam kıvamında salça yapmak için...
Kış boyunca yiyeceksiniz! Tam kıvamında salça yapmak için...
Kansızlığa birebir! Her gün 2 tatlı kaşığı...
Kansızlığa birebir! Her gün 2 tatlı kaşığı...
İlginizi Çekebilir
Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin
Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin
Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi
Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma
Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masterchef levrek marin tarifi
Masterchef levrek marin tarifi
En Pratik Kahvaltılık: Sütsüz Krep Tarifi
En Pratik Kahvaltılık: Sütsüz Krep
MasterChef mısır ekmeği yapılışı: Gerçek mısır ekmeği nasıl yapılır?
Lezzeti damak çatlatıyor: Gerçek mısır ekmeği tarifi
Kış boyunca yiyeceksiniz! Tam kıvamında salça yapmak için...
Kış boyunca yiyeceksiniz! Tam kıvamında salça yapmak için...
Mıhlama (kuymak) yapılışı: MasterChef'te herkesi ekrana kitleyen tarif
Herkesi ekrana kitleyen tarif! Uzayan peynirin püf noktası...
İspanyol mutfağından sofralara: Süt reçeli tarifi
İspanyol mutfağından sofralara: Süt reçeli
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.