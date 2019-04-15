Bu resimde gördüğünüz ilk şey kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor!

İnternette görsel yanılsamalar olan resimlerle düzenli olarak karşılaşıyoruz: içlerinde birçok şey görebilirsiniz. Ama bu imgeler hakkındaki algınızın kişiliğiniz hakkında çok şey söyleyebileceğini biliyor muydunuz? Bu resim buna güzel bir örnek. Bu resimde ilk gördüğünüz şey nedir? Daldan dala atlayan bir maymun mu? veya bir kaplanın başı mı?
KAPLAN BAŞI GÖRENLER
Burada gördüğünüz ilk şey beyaz bir kaplan, aslan veya panter başı mı? O zaman siz pratik bir insansınız. Bir şeyleri analiz etmekte ve daha sonra bunları başkalarına kolay bir şekilde açıklamakta iyisiniz. Sen gerçek bir iş bitiricisin ve asla verilen bir görevi yarıda bırakan kişi değilsin. Kötü tarafınız ise, biraz inatçı olmanız ve işleri kendi yolunuzla yapma eğiliminde olmanızdır. Konfor bölgenizden kolayca çıkacak biri değilsiniz. İşlerin sizinkinden farklı bir şekilde yapılabildiği durumlarda güvensizleşirsiniz. Uyarlanabilirlik üzerinde çalışmayı düşünseniz de, analitik aklınıza her zaman güvenebilir ve her durum için iyi bir çözüm bulabilirsiniz.
Önce bir ağaç dalından sarkan bir maymunu mu gördünüz?
MAYMUN
Önce resimde ağaçtan sallanan bir maymun mu gördünüz? Öyleyse yaratıcı bir zihnin var ve iyi fikirlerin var. Evet, çok fazla fikriniz var, ancak çoğu zaman hepsini uygulamak için zamanınız yok. Zor durumları çözmek genellikle sizin için basittir, çünkü çoğu sorun için uygun, yaratıcı bir çözüm bulabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmeyi seviyorsunuz ve esneksiniz. Çevrenizde olup bitenlere de oldukça dikkat edersiniz. Bazen kendi dünyanızda kolayca kaybolursunuz. Ama insanlara ilham veriyorsunuz ve tanımadığınız kişilerin sizden hoşlanma eğilimi oldukça yüksek.
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