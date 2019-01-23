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Bu salonda oyuncular da seyirciler de çıplak!

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.01.2019 08:17 | Son Güncelleme

Nudist aktiviteleriyle zaman zaman adından söz ettiren Fransa'dan yine ilginç bir aktivite haberi geldi. Kısa süre önce açılan nudist restoranla dünyada yankı uyandıran Fransızlar bu kez nudist drama oyununda buluştu.

İlk kez bir nudist drama oyununun sergilendiği tiyatro salonuna seyirciler de çıplak alındı. İlginin büyük olduğu oyunda, çıplak şekilde bir arada bulunan onlarca insanın rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Bu salona girebilmenin tek kuralı çıplak olmak

Fransa'nın başkenti Paris'te, ilk defa bir nudist drama oyunu seyircilerle buluştu.
Fransa, pek çok doğa aktivitesi ile tanınıyor.
İlginç duruşuyla zaman zaman gündeme gelen Fransız sanatçılar, bu kez yine bir ilk gerçekleştirdi ve ilk kez bir nudist drama oyunu sergilendi.
Oyuncuların çıplak olduğu oyunu izlemek isteyenler salona çıplak alındı.
20 Ocak'ta Palais des Glaces'da oynanan oyuna ilgi büyüktü.
Nudizm veya Naturizm, kişilerin vücutlarını utanmadan rahatlıkla sosyal olarak çıplak bir şekilde bir arada ve doğa ile bütünleşmiş olarak bulunabilmeleri halidir.
Seksüel bir anlam taşımamaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
nudist çıplak

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