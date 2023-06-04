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Bu sefer sahada değil mikrofon başında buluştular! Şampiyonluk kutlamalarında tarihi düet

04.06.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu başarısını Fenerbahçe derbisinde aldığı 3-0'lık galibiyetle süslerken ligi muhteşem bir sonla noktaladı. Kutlamalarda birçok ünlü isim yer alırken bunlardan biri de Simge Sağın'dı... Icardi ve 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Sağın bu kez mikrofon başında buluştu. İşte detaylar...

Bu sefer sahada değil mikrofon başında buluştular! Şampiyonluk kutlamalarında tarihi düet

Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ligdeki son maçında derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmada Zaniolo (2) ve Icardi'nin golleriyle rakibini 3-0 mağlup ederek taraftarlarına çifte mutluluk yaşatan Sarı-Kırmızılılar bitiş düdüğünün ardından coşkulu bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi.

Öte yandan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına davet ettiği isimler arasında olan Simge Sağın, Sarı-Kırmızılı taraftarları şarkılarıyla coştururken, Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' adlı parçayı da seslendirdi.

ICARDI DE EŞLİK ETTİ

Icardi'nin de her fırsatta çok sevdiğini söylediği 'Aşkın Olayım' şarkısında Simge Sağın ile birlikte sahneye çıkarak, ünlü şarkıcıya eşlik etti ve taraftarı coşturdu.

"TEŞEKKÜR BORCUM VAR"

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Sağın daha önce yaptığı açıklamada, "'Aşkın Olayım' hepimizin şarkısı. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var" ifadelerini kullanmıştı.


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