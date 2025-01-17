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  4. Bu şeflerin imza tabaklarını doğru tahmin edebilecek misin?

Bu şeflerin imza tabaklarını doğru tahmin edebilecek misin?

31.12.2024 23:09
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Gastronomi alanında kendine güvenenler buraya! Dünyaca ünlü şeflerin dünyaca ünlü tabaklarını bilebilecek misin? Kendine güvenenler hadi teste!

Bu şeflerin imza tabaklarını doğru tahmin edebilecek misin?

Gastronomi dünyası her geçen gün bizi büyülemeye devam ediyor. Dünyaca ünlü şeflerin dünyaca ünlü imza tabaklarını doğru şekilde tahmin edebilecek misin? Hadi deneyelim!

Bu şeflerin imza tabaklarını doğru tahmin edebilecek misin?

1/8

Ragu ve cetarese soslu spagetti tabağı kime ait?

Ragu ve cetarese soslu spagetti tabağı kime ait?
Massimo Bottura
Jamie Oliver
Michel Guérard
2/8

Bu tabak șef dünyasının en bilinen isimlerinden birine ait... Bulabilecek misin?

Bu tabak șef dünyasının en bilinen isimlerinden birine ait... Bulabilecek misin?
Kimbal Musk
Jamie Oliver
Alan Wong
3/8

Steak dünyasının en ünlü tabaklarından biri olan Beef Wellington'ın şefi kim peki?

Steak dünyasının en ünlü tabaklarından biri olan Beef Wellington'ın şefi kim peki?
Gordon Ramsay
Bobby Flay
Ina Garten
4/8

Banana Cream Pie tabağının şefini bulabilecek misin?

Banana Cream Pie tabağının şefini bulabilecek misin?
Bobby Flay
Guy Fieri
Emeril Lagasse
5/8

Bu ismi bilmeyen yok... Muz yaprağında balık buğulama tabağı hangi dünyaca ünlü şefin imza yemeği?

Bu ismi bilmeyen yok... Muz yaprağında balık buğulama tabağı hangi dünyaca ünlü şefin imza yemeği?
Jamie Oliver
Michel Guérard
Anthony Bourdain
6/8

Bu tabak tatlılar konusunda uzmanlaşan bir şefin imza tabağı... Peki kimin?

Bu tabak tatlılar konusunda uzmanlaşan bir şefin imza tabağı... Peki kimin?
Daniel Humm
Michel Guérard
José Andrés
7/8

Sanat eserinden farksız olan limon ve muzlu priprioca hangi şefe ait?

Sanat eserinden farksız olan limon ve muzlu priprioca hangi şefe ait?
Alex Atala
Juan Mari Arzak
Andoni Aduriz
8/8

Son zamanların en iyi gastronomi fenomeni olarak bilinen bir şefe ait bu çikolata baloncukları... Peki kimin?

Son zamanların en iyi gastronomi fenomeni olarak bilinen bir şefe ait bu çikolata baloncukları... Peki kimin?
Joan Roca
Michel Bras
Andoni Aduriz
Chef GPT
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şef Fakir ile lezzetli tarifler
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