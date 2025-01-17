Bu şeflerin imza tabaklarını doğru tahmin edebilecek misin?

1/8 Ragu ve cetarese soslu spagetti tabağı kime ait? Massimo Bottura Jamie Oliver Michel Guérard

2/8 Bu tabak șef dünyasının en bilinen isimlerinden birine ait... Bulabilecek misin? Kimbal Musk Jamie Oliver Alan Wong

3/8 Steak dünyasının en ünlü tabaklarından biri olan Beef Wellington'ın şefi kim peki? Gordon Ramsay Bobby Flay Ina Garten

4/8 Banana Cream Pie tabağının şefini bulabilecek misin? Bobby Flay Guy Fieri Emeril Lagasse

5/8 Bu ismi bilmeyen yok... Muz yaprağında balık buğulama tabağı hangi dünyaca ünlü şefin imza yemeği? Jamie Oliver Michel Guérard Anthony Bourdain

6/8 Bu tabak tatlılar konusunda uzmanlaşan bir şefin imza tabağı... Peki kimin? Daniel Humm Michel Guérard José Andrés

7/8 Sanat eserinden farksız olan limon ve muzlu priprioca hangi şefe ait? Alex Atala Juan Mari Arzak Andoni Aduriz