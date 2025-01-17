Gastronomi dünyası her geçen gün bizi büyülemeye devam ediyor. Dünyaca ünlü şeflerin dünyaca ünlü imza tabaklarını doğru şekilde tahmin edebilecek misin? Hadi deneyelim!
Bu şeflerin imza tabaklarını doğru tahmin edebilecek misin?
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Ragu ve cetarese soslu spagetti tabağı kime ait?
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Bu tabak șef dünyasının en bilinen isimlerinden birine ait... Bulabilecek misin?
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Steak dünyasının en ünlü tabaklarından biri olan Beef Wellington'ın şefi kim peki?
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Banana Cream Pie tabağının şefini bulabilecek misin?
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Bu ismi bilmeyen yok... Muz yaprağında balık buğulama tabağı hangi dünyaca ünlü şefin imza yemeği?
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Bu tabak tatlılar konusunda uzmanlaşan bir şefin imza tabağı... Peki kimin?
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Sanat eserinden farksız olan limon ve muzlu priprioca hangi şefe ait?
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Son zamanların en iyi gastronomi fenomeni olarak bilinen bir şefe ait bu çikolata baloncukları... Peki kimin?