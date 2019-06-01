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Bu şehir maviye takıntılı! Nefes kesen şehir Şafşavan'dan manzaralar...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 01.06.2019 11:32 | Son Güncelleme

Bir şehir düşünün her yer mavi! Masallardan fırlamış gibi görünen ve bize maviyi sevdiren şehir Şafşavan’dan nefes kesen 18 manzara!

Bu şehir maviye takıntılı! Nefes kesen şehir Şafşavan'dan manzaralar...

Fas’ın kuzeyinde bulunan, insanların görmek için can attığı, Yahudi nüfusun geleneklerinden kalma maviliğiyle meşhur bir kent Şafşavan.

1. Şafşavan esasen kale olarak kurulmuş bir şehir.

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Yıllar içerisinde hem İspanyollar hem de Yahudiler çoğunlukta olmak üzere pek çok türde insana ve millete ev sahipliği yapmış, jeopolitik olarak o zamanlarda önem arz eden bir şehir.

2. Şafşavan, orijinal adıyla Chefchaouene ismi Berberi dilindeki “çift boynuz” kelimesinden geliyor.

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Çünkü şehrin kurulduğu dağın şeklini insanlar keçi boynuzuna benzetiyor.

3. Bu şehrin bu kadar ünlü olmasının sebebi tahmin ettiğiniz üzere şehri boylu boyunca saran mavi renk.

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Evler, duvarlar, kapılar, direkler, merdivenler, yani aklınıza gelebilecek her yer mavi ve beyaz tonlarda boyanır.

4. Peki Şafşavan neden mavi?

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Bu konuyla ilgili olarak iki adet rivayet mevcuttur.

5. İlk rivayete göre şehrin mavi olmasının sebebi burada yaşayan Yahudi halkının gelenekleriyle ilgilidir.

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İspanya’dan kaçıp bu şehre sığınan Yahudiler kutsal kitaplarındaki “kıyafetlerinizin bir tarafına teklehet renginde püskül takın” emri gereği Hilazon isimli bir deniz canlısından elde ettikleri mavi-beyaz arası bu rengi kullanmaya başladılar. Daha sonra tanrının bu rengi sevdiğini düşünerek şehirlerini de bu renge boyamaya başladılar. Ardından Yahudi nüfus azınlığa düşse de halk suni mavi boya ile bu geleneği devam ettirmiştir.

6. İkinci rivayet ise kötü ruhların bu renge boyalı yerlerde yaşayanları rahatsız etmeyeceği inanışıdır.

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7. Önceleri sadece kapı ve pencerelerini maviye boyayan Yahudiler zamanla şehrin her yerini maviye boyamaya başlamışlar.

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8. Bu rengin akrebi, haşereyi, sivrisineği kovan bir yapısının olması da bu geleneğin devam etmesine yol açmış.

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9. Şehirde sadece mavi renk hakim gibi görünse de toz boyalar, baharatlar, saksılar vs. çok renkli bir dünya sunuyor.

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10. Tertemiz ve daracık sokaklarıyla Şafşavan’ın her merte karesi size harika manzaralar sunuyor.

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11. Yerel halkın turistlerle arası çok da iyi değil, sürekli fotoğraflarının çekilmesinden bunalmış durumdalar.

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12. İşte Türk kültürüne çok da uzak sayılmayan, yaşam biçimleri, kahvaltıları ve yemekleriyle sizi evinizde hissettirecek sıcacık insanların diyarı Şafşavan’dan harika manzaralar.

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