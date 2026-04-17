Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bu şehir Türkiye'de: Toprağından adeta servet fışkırıyor!

Tarım ve sanayide güçlü konumuyla bilinen Adana, zengin maden rezervleriyle de dikkat çekiyor. Demir, krom ve mermer gibi kaynaklar hem istihdama hem de ihracata önemli katkı sağlıyor.

Türkiye’nin üretim merkezlerinden Adana, yer altı kaynaklarıyla da öne çıkıyor. Kent genelinde bulunan demir cevheri yatakları, özellikle inşaat ve ağır sanayi sektörleri için kritik önem taşıyor. Paslanmaz çelik üretiminin temel hammaddelerinden biri olan krom ise yüksek ihracat değeriyle bölge ekonomisine katkı sunuyor.

Bölgede yaygın olarak çıkarılan kalker (kireçtaşı), çimento üretimi ve altyapı projelerinde yoğun şekilde kullanılıyor. Dayanıklılığı ve estetik görünümüyle öne çıkan Adana mermeri de hem iç pazarda hem de uluslararası alanda talep görüyor.

"POTANSİYEL HENÜZ TAM KULLANILMIYOR"

Uzmanlara göre Adana’daki maden çeşitliliği yalnızca mevcut üretimle sınırlı değil. Alüminyum üretiminde kullanılan boksit gibi stratejik madenlerin de bölgede tespit edildiği, ancak bazı rezervlerin henüz tam kapasiteyle işletilmediği ifade ediliyor. Bu durum, kent için önemli bir büyüme potansiyeline işaret ediyor.

İSTİHDAM VE İHRACATA GÜÇLÜ KATKI

5 Ocak gazetesinde yer alan habere göre, Kentte faaliyet gösteren maden ocakları ve işleme tesisleri, binlerce kişiye istihdam sağlarken Türkiye’nin ihracat gelirlerine de katkıda bulunuyor. Yeni teknolojiler ve planlanan yatırımlarla birlikte Adana’nın yer altı kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

MİLLİ MADEN HAMLESİ İLE YENİ DÖNEM

Adana’nın sahip olduğu doğal zenginliklerin, Türkiye’nin 'Milli Maden Hamlesi' kapsamında daha etkin değerlendirilmesi bekleniyor. Uzmanlar, doğru planlama ve sürdürülebilir üretimle kentin hem bölgesel hem de ulusal ekonomideki rolünün daha da güçleneceğine dikkat çekti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.