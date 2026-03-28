Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bu şehirde yer altından çıkan su servet değerinde!

Afyonkarahisar, zengin jeotermal kaynaklarıyla hem sağlık turizminin hem de ekonomik değerin merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yer altından çıkan termal sular, yıl boyunca binlerce ziyaretçiyi kente çekiyor.

Türkiye’nin önemli termal turizm merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar, yüksek mineralli jeotermal sularıyla dikkat çekiyor. Yerin metrelerce altından çıkan sıcak su kaynakları, hem sağlık amaçlı kullanılıyor hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

JEOTERMAL KAYNAKLAR ŞEHRİN EKONOMİSİNİ DESTEKLİYOR

Kentte bulunan jeotermal kaynaklar, yalnızca turizm değil aynı zamanda enerji ve ısınma alanında da değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, bu doğal kaynaklar sayesinde şehirdeki birçok otel ve tesis yıl boyunca faaliyet gösterebiliyor. Termal turizm, Afyonkarahisar ekonomisinin önemli gelir kalemlerinden biri olarak gösteriliyor.

ŞİFA ARAYANLARIN GÖZDESİ

Bölgedeki termal suların; romatizmal rahatsızlıklar, kas ve eklem ağrıları gibi çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiği ifade ediliyor. Bu nedenle hem yerli hem de yabancı turistler, yılın farklı dönemlerinde şehri ziyaret ediyor. Termal tesislerde sunulan kür programları ve spa hizmetleri de ilgi görüyor.

TERMAL OTELLER VE KONFORLU KONAKLAMA

Şehirde yer alan çok sayıda termal otel, ziyaretçilere farklı konaklama seçenekleri sunuyor. Modern tesisler, termal havuzlar, çamur banyoları ve çeşitli bakım hizmetleriyle dikkat çekiyor. Özellikle kış aylarında artan ilgi, doluluk oranlarını önemli ölçüde yükseltiyor.

ARAŞTIRMALAR VE TURİZM VERİLERİNE GÖRE İLGİ ARTIYOR

Turizm verileri, son yıllarda termal turizme olan talebin arttığını gösteriyor. Uzmanlar, doğal kaynaklara dayalı bu turizm türünün sürdürülebilir olması nedeniyle önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacağını belirtiyor. Afyonkarahisar ise sahip olduğu jeotermal zenginliklerle bu alanda öne çıkan şehirler arasında yer alıyor.

AFYONKARAHİSAR TERMAL TURİZM BÖLGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Mynet Anket Afyonkarahisar'ın Jeotermal Kaynakları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Ekonomik katkıları çok önemli
Sağlık turizmi için büyük fırsat
Sürdürülebilir turizm açısından avantajli
Daha fazla tanıtıma ihtiyaç var
Bu anket 11 saat 13 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadece 30 saniyede yaşam sürenizi test edin! Bir tenis topu yeterli...Sadece 30 saniyede yaşam sürenizi test edin! Bir tenis topu yeterli...
Kapadokya’da sabah sürprizi: Turlar iptal edildi!Kapadokya’da sabah sürprizi: Turlar iptal edildi!
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar su jeotermal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

Torreira canlı yayında duyurdu! Avrupa'daki son kulübünü açıkladı...

Torreira canlı yayında duyurdu! Avrupa'daki son kulübünü açıkladı...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BlackRock Başkanı Laurence Fink ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BlackRock Başkanı Laurence Fink ile bir araya geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.