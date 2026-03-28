Bu şehirde yer altından çıkan su servet değerinde!

Türkiye’nin önemli termal turizm merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar, yüksek mineralli jeotermal sularıyla dikkat çekiyor. Yerin metrelerce altından çıkan sıcak su kaynakları, hem sağlık amaçlı kullanılıyor hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

JEOTERMAL KAYNAKLAR ŞEHRİN EKONOMİSİNİ DESTEKLİYOR

Kentte bulunan jeotermal kaynaklar, yalnızca turizm değil aynı zamanda enerji ve ısınma alanında da değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, bu doğal kaynaklar sayesinde şehirdeki birçok otel ve tesis yıl boyunca faaliyet gösterebiliyor. Termal turizm, Afyonkarahisar ekonomisinin önemli gelir kalemlerinden biri olarak gösteriliyor.

ŞİFA ARAYANLARIN GÖZDESİ

Bölgedeki termal suların; romatizmal rahatsızlıklar, kas ve eklem ağrıları gibi çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiği ifade ediliyor. Bu nedenle hem yerli hem de yabancı turistler, yılın farklı dönemlerinde şehri ziyaret ediyor. Termal tesislerde sunulan kür programları ve spa hizmetleri de ilgi görüyor.

TERMAL OTELLER VE KONFORLU KONAKLAMA

Şehirde yer alan çok sayıda termal otel, ziyaretçilere farklı konaklama seçenekleri sunuyor. Modern tesisler, termal havuzlar, çamur banyoları ve çeşitli bakım hizmetleriyle dikkat çekiyor. Özellikle kış aylarında artan ilgi, doluluk oranlarını önemli ölçüde yükseltiyor.

ARAŞTIRMALAR VE TURİZM VERİLERİNE GÖRE İLGİ ARTIYOR

Turizm verileri, son yıllarda termal turizme olan talebin arttığını gösteriyor. Uzmanlar, doğal kaynaklara dayalı bu turizm türünün sürdürülebilir olması nedeniyle önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacağını belirtiyor. Afyonkarahisar ise sahip olduğu jeotermal zenginliklerle bu alanda öne çıkan şehirler arasında yer alıyor.

