Ameliyat için Türkiye'ye gelmişti: Burnu çöktü! Yaklaşık 4 milyonu çöp oldu

Avustralyalı fenomen Kim Hartnett, Türkiye’de yaptırdığı burun estetiği sonrası yaşadıklarını anlatarak sosyal medyada gündem oldu. Estetik operasyon sonrası burnunda çökme meydana gelen genç kadın, yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle üç farklı ameliyat geçirmek zorunda kaldığını açıkladı.

Çiğdem Berfin Sevinç

İki çocuk annesi ve güzellik salonu sahibi olan 30 yaşındaki Hartnett, görünüşü üzerindeki baskının estetik operasyon kararında etkili olduğunu söyledi. Bir arkadaşının tavsiyesiyle Türkiye’ye gelerek rinoplasti operasyonu yaptıran fenomen, başlangıçta her şeyi “sıradan bir işlem” gibi gördüğünü ifade etti.

“BUNUN NORMAL OLMADIĞINI BİLİYORDUM”

Yaklaşık 8 bin 600 sterline mal olan ilk operasyonun ardından sorunlar kısa sürede başladı. Operasyondan iki hafta sonra burnunda ciddi deformasyon oluştuğunu fark eden Hartnett, doktorun kendisine bunun sadece şişlik olduğunu söylediğini belirtti.

Ancak genç kadın durumun giderek kötüleştiğini ve ikinci bir ameliyat geçirmek zorunda kaldığını anlattı.

BURNU ÇÖKTÜ, YÜZÜNDE DEFORMASYON OLUŞTU

İkinci operasyon sonrası kısa süreliğine memnun olduğunu söyleyen fenomen, bir hafta sonra ciddi enfeksiyon geliştiğini açıkladı. Enfeksiyon nedeniyle burnunun çökmeye başladığını belirten Hartnett, yüzünde büyük çukurlar ve deformasyonlar oluştuğunu söyledi.

Yaşadığı süreç nedeniyle sosyal hayatından uzaklaştığını ifade eden genç kadın, uzun süre sosyal medyada paylaşım yapmadığını ve insan içine çıkmak istemediğini anlattı.

TOPLAM MALİYET 39 BİN STERLİNİ BULDU

Sorunların devam etmesi üzerine Avrupa’da üçüncü kez ameliyat olan Hartnett’in sadece son operasyon için yaklaşık 20 bin 500 sterlin (1 milyon 300 bin TL) ödediği belirtildi. Üç operasyonun toplam maliyeti ise yaklaşık 39 bin sterline (yaklaşık 2,4 milyon TL) ulaştı.

