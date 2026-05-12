Tarihte benzeri yok: Dünyanın en sıcak 50 şehri tek bir ülkede

Nisan ayı sonunda açıklanan verilere göre dünyanın en sıcak 50 şehrinin tamamı Hindistan sınırları içinde yer aldı. Uzmanlar, yaşanan aşırı sıcakların küresel iklim krizinin etkilerini gözler önüne serdiğini belirtiyor.

Küresel hava kalitesi ve iklim verilerini takip eden platformların yayımladığı son raporlar, Hindistan genelinde olağanüstü sıcaklık değerleri ölçüldüğünü ortaya koydu. Nisan ayının son günlerinde kaydedilen verilere göre, dünyanın en sıcak 50 yerleşim yerinin tamamı aynı ülkede toplandı.

SICAKLIK REKORLARI KIRILDI

Verilere göre ülkede ortalama en yüksek sıcaklık 44,7 dereceye ulaştı. Listenin ilk sırasında yer alan Banda kentinde ise sıcaklık 46,2 derece olarak ölçüldü. Bu değer, o gün dünya genelinde kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

HAYATTA KALMA SINIRINI AŞABİLİR

İklim bilimciler, aşırı sıcak hava dalgalarının her geçen yıl daha erken başladığını ve daha şiddetli hale geldiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, mevcut eğilim devam ederse 2050 yılına kadar bazı bölgelerde sıcaklıkların insan sağlığı açısından kritik seviyelere ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar ve açık havada çalışan kişiler için ciddi risk oluşturduğu ifade ediliyor. Ayrıca yüksek sıcaklıkların tarım üretimi üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği ve sağlık sistemine ek yük getirebileceği belirtiliyor.

Artan sıcaklıklarla birlikte klima ve soğutma sistemlerine olan talebin yükseldiği ülkede enerji tüketimi de hızla artıyor. Uzmanlar, enerji arzındaki sorunların sıcak hava dalgalarıyla birleşmesi halinde daha büyük krizlere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

EL NINO ETKİSİ RİSKİ ARTIRIYOR

Meteoroloji uzmanları, El Nino etkisiyle muson yağışlarının bu yıl ortalamanın altında kalabileceğini öngörüyor. Nem oranının yükselmesiyle birlikte hissedilen sıcaklığın bazı bölgelerde 50 ila 60 derece seviyelerine kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

