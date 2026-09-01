Bu şehrin yolculuğu açık hava müzesine çıkıyor! Dört bir yanına turist çekecek

Mersin, binlerce yıllık tarihi geçmişi, Akdeniz’e uzanan kıyıları, doğal güzellikleri, zengin gastronomisi ve kültürel çeşitliliğiyle Türkiye’nin önemli turizm kentleri arasında yer alma hedefini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü aracılığıyla kentin tarihi mirasının korunmasından turizm destinasyonlarının çeşitlendirilmesine, ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmalarından gastronomi turizminin geliştirilmesine, arkeolojik kazılara verilen destekten tarihi kent dokusunun yeniden ayağa kaldırılmasına kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar, Mersin'in turizm altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sahil düzenlemeleri, kültür rotaları, tanıtım organizasyonları, festivaller ve uluslararası iş birlikleriyle desteklenen projeler, Mersin’in sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlıyor. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, kalkınmayla turizm potansiyelini buluşturduğu ve Mersin’i dünyada adını duyuracak marka bir kent haline getirme vizyonuyla ilerleyen çalışmalar, hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Kent merkezinden Anamur’a, Tarsus’tan Silifke’ye, Erdemli’den Mut’a kadar Mersin’in dört bir yanında devam eden çalışmalar, turizmi yalnızca belirli bölgelerde yoğunlaşan bir faaliyet olmaktan çıkararak, kentin tamamına yayılan bir kalkınma modeli haline getiriyor. Tarih, kültür, deniz, doğa ve gastronomiyi aynı çatı altında buluşturan projelerle Mersin’in turizmdeki marka değerinin artırılması hedeflenirken, kentin hem yurt içinden hem de yurt dışından daha fazla ziyaretçi ağırlaması için kapsamlı bir tanıtım stratejisi de eş zamanlı olarak uygulanıyor.

"HER İLÇEMİZİ KENDİNE ÖZGÜ YÖNLERİYLE ELE ALIYORUZ"

Mersin’in doğal güzellikleri, coğrafyası, tarihi mirası, gastronomisi ve çok kültürlü yapısıyla ülkenin en önemli turizm kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Başar Akça, kentin her ilçesinin kendine özgü özellikleriyle ele alındığını kaydederek, "Kent merkezinde Taş Binanın ‘Kent Müzesine dönüştürülmesi projesi şu an devam ediyor. Kent müzeleri kentin tarihi, coğrafyası, kültürü, sanatı, müziği gibi tüm unsurları ziyaretçilere kısa bir sürede tanıtabilecek ve yönlendirebilecek müzelerdir. Kent merkezinde yıllarca belediyeye hizmet etmiş bir binanın bu şekilde kente yeniden kazandırılmış olması ve ilk destinasyon duraklarından biri olması çok önemli bir girişim" dedi.

"MERSİN’İ HER ALANDA BİR AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ GÖRÜYOR VE DEĞERLENDİRİYORUZ"

Kentin diğer ilçelerinde yürütülen çalışmaların kırsal kalkınma ile bütünleştirildiğini ve kültürün yaşatıldığını belirten Akça, ‘Köyümüz Atölye’ ve ‘Örnek Köyler’ projeleri ile de üreticilerin desteklendiğini dile getirdi. İlçelere özgü ürünlerin tanıtımından söz eden Akça, "Son yıllarda kırsal turizmin önemli bir halkası olan örnek köyler projesiyle yerel üretime can vererek, bölgenin kendine has kültürel, arkeolojik ya da coğrafi özelliklerini bütüncül şekilde ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kentin kadim geçmişinin izlerini günümüze taşıyan arkeolojik çalışmalara verilen desteklere de değinen Akça, "Uzuncaburç Arkeoköy projemiz, hem arkeolojik yanıyla hem de üreticilerle sağlanan iş birlikleri ile bütüncül bir hale geliyor. Mut Çömelek Mahallesi’nde ise üretimi ve jeoköy olma özelliğini esas alan projeler hayata geçirildi. Toroslar ilçesi Hamzabeyli’de de Köyümüz Atölye projesiyle önemli bir değer ortaya konuldu. Aynı zamanda Melemez Köyünde yaşatılan Girit kültürü ve bölgenin güzellikleri, ziyaretçilerin karşılaşabilecekleri önemli turizm destinasyonlarından biri oluyor" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır