Ne vinç ne iş makinesi! 360 tonluk tarihi kuleyi 1800 kişi halatla metrelerce çekti

Kalenin yerini değiştirmek için açılan gönüllülük ilanına adeta başvuru yağdı. Sadece iki gün içinde dünyanın dört bir yanından tam 8.000 kişi bu tarihi anın bir parçası olmak için sıraya girdi. Ancak bu kişilerden sadece 1.800 şanslı gönüllü operasyona seçilebildi. Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya, Güneydoğu Asya'dan Japonya'nın yerel halkına kadar her kıtadan insan, 30 metrelik dev halatlara sarılmak için Japonya'ya akın etti.

"SO-RE, SO-RE!"

Binlerce gönüllü aynı anda halatlara asılmadı; her şey kusursuz bir plan dahilinde ilerledi. 80'er kişilik dönüşümlü gruplara ayrılan yüzlerce insan, geleneksel olarak tempoyu tutturmak için hep bir ağızdan “so-re, so-re!” diye haykırarak halatları çekti. İlk gün milim milim ilerleyen kule tam 1.13 metre, ikinci gün ise 1.09 metre hareket ettirildi. Hafta sonu boyunca koca kule insan gücüyle tam 2 metreden fazla yol katetti.

Operasyonun ilerleyen aşamalarında toplamda 4.100 kişinin daha bu çekme sürecine dahil olması ve kulenin insan gücüyle 5 metre ilerletilmesi bekleniyor. Kalan 73 metrelik mesafe ise tarihi yapıya zarar vermeyecek özel makinelerle yıl sonuna kadar tamamlanacak.

SIRRI 200 YILLIK GELENEKSEL TEKNİKTE GİZLİ

Peki koskoca kule, duvarlarında tek bir çatlak bile oluşmadan nasıl taşınabiliyor? İşte burada Japonların "Hikiya" adı verilen geleneksel yöntemi devreye giriyor. Binaları hiç sökmeden, özel raylar ve silindirler üzerinde kaydırarak bir noktadan diğerine taşıma sanatı olan Hikiya, aslında modern şehirleşme ve yol genişletme çalışmaları için bulunmuş bir yöntem. Ancak Japonlar bu deha ürünü tekniği, ulusal miraslarını korumak için de dünyaya parmak ısırtacak şekilde kullanıyor.

Benzer bir teknik yllar önce doğa sevgisi amacıyla yapılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk, Yalova sahilindeki bir köşkün zarar gören çatısı için tarihi bir karara imza attı. Ulu çınar ağacının dallarını kesmek yerine binayı kaydıran Atatürk, yıllar öncesinde bu tekniğini ülkeye getirmişti. İstanbul Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin yürüttüğü titiz mühendislik çalışmasıyla binanın temeli kazıldı. Altına yerleştirilen tramvay rayları sayesinde iki katlı ahşap köşk, ağaca hiçbir zarar verilmeden 4 metre 80 santimetre doğuya kaydırıldı.

2033'E KADAR KAPALI

2006 yılında "Japonya'nın En İyi 100 Kalesi" listesine giren bu gözbebeği yapı, eski yerine yerleştirildikten sonra da hemen ziyarete açılmayacak. Kapsamlı bir koruma sürecine alınacak olan kule, dış dünyaya tamamen kapatılacak. Eğer bu muazzam kaleyi kendi gözlerinizle görmek isterseniz, takvimlerinizi 2033 yılına ayarlamanız gerekecek!