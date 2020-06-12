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Bu sihirli tarif tüm ödemi attırıyor! Zencefilli, pancarlı detoks suları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Dokularda fazla sıvı birikmesi sonucunda el, ayak, kol, bacak gibi uzuvlarda şişkinlik şeklinde kendini gösteren ödem problemi, hayat akışı içerisinde hepimizi zorlayabiliyor. Aşırı sıvı tüketimi, fazla tuz tüketimi, hareketsizlik gibi sebeplerle ortaya çıkabilen ödem sorunu bazen böbrek, karaciğer, kalp rahatsızlıkları gibi ciddi problemlerin habercisi de olabiliyor.

Bu sihirli tarif tüm ödemi attırıyor! Zencefilli, pancarlı detoks suları...

Kronik rahatsızlıkların sebep olduğu ödem için öncelikle mevcut rahatsızlığın tedavi edilmesi gerekiyor. Ancak türlü beslenme bozuklukları ya da hareketsizlik sebebiyle oluşan ödem problemlerinin çözümü oldukça basit. Şimdi vereceğimiz tarifler tam da reçete niteliğinde. Bu tariflere biraz da hareket eklerseniz bir süre sonra 'ödem de neymiş' diyeceksiniz.

İÇTİKÇE HAFİFLETEN ZENCEFİLLİ DETOKS SUYU

1

Malzemeler

  • 2 tatlı kaşığı kekik
  • 1 adet dilimlenmiş salatalık
  • 4-5 dilimlenmiş taze zencefil
  • 5-6 adet kiraz sapı
  • 1/2 limon (dilimlenmiş)
  • 1.5 litre su

Yapılışı

Sürahiye aldığınız 1.5 litre su içerisine tüm malzemeleri koyup bir gece kadar dinlenmeye bırakın. Ertesi gün bolca tüketin. Bu karışımla birlikte bol miktarda normal su tüketmeyi de unutmayın.

ÖDEMİ SÖKÜP ATAN MAYDANOZ SUYU

2

Malzemeler

1 su bardağı ılık su
15-20 dal maydanoz
1/2 limon suyu

Yapılışı

Maydanoz ve limon suyunu orta ayarda mikserden geçirin. Bu işleme kremsi bir kıvam alana kadar devam edin.
Üzerine suyu ekleyip bir süre daha mikserden geçirin. Homojen hale geldikten sonra aç karnına tüketin.
Bu tarifte dikkat etmeniz gereken nokta, taze tüketilmesi gerektiğidir. Her gün birkaç dakikanızı ayırarak hazırlayıp içmeyi ihmal etmeyin.

ADIYLA TADIYLA SERİNLETEN YEŞİL SMOOTHIE

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Malzemeler

1/2 su bardağı demlenip soğutulmuş yeşil çay
200 gram ıspanak
3 adet yeşil elma
5 dilim zencefil (taze)
4 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı bal (tercihe bağlı)

Yapılışı

Yoğurt, bal, zencefil, ıspanak ve yeşil çayı mutfak robotundan geçirin.
Sonra karışıma elmaları ekleyerek tekrar blender yardımıyla karıştırın.
Dilerseniz yoğurt ve bal yerine 2 top dondurma kullanabilirsiniz.

RENGİYLE ŞENLENDİREN PANCARLI DETOKS

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Malzemeler

  • 200 gram haşlanmış pancar
  • 10 dilim taze zencefil
  • 1/4 demet maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • 100 gram çilek

Yapılışı

Pancarı kabuklarını soymadan haşlayıp küçük küçük doğrayın. Zencefilleri dilimleyin.
Çilekleri de küçük küçük doğrayın ve maydanozları ayıklayın.
Tüm malzemeleri karıştırarak pürüzsüz kıvama gelinceye kadar robottan geçirin.
Kıvama gelince bekletmeden tüketin.

Bu tarifin iki önemli noktası bulunuyor: Birincisi; içeceğiniz zaman hazırlayıp taze tüketmelisiniz.
İkincisi ise; pancarın pişip pişmediğini kontrol ederken çatal veya bıçak kullanmamalısınız. Eğer haşlanırken pancara çatal ya da bıçak batırırsanız delindiği için içerisindeki suyu salacak ve E vitaminini büyük oranda kaybedecektir.

Ödem atma konusunda usta olan bu tariflerle siz de şişkinliklerinizden kurtulup rahatlayacak, ödemin ne olduğunu unutacaksınız. Tarifleri uygularken bol su tüketmeyi ve hareket etmeyi, mümkünse kısa yürüyüşler yapmayı ihmal etmeyin.

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