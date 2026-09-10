Bu 'susuz domates' çok konuşulacak: Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde yılda yaklaşık 6 bin ton üretilen, fidan dikiminde verilen can suyu dışında sulanmayan çeşni domates, lezzeti ve uzun raf ömrüyle Türkiye'nin farklı illerinden talep görüyor.

Kiraz, hünnap, badem, 'Figani Efendi Eriği' ve ceviz üretimiyle tanınan Demirci ilçesinde, yörede 'çeşni' olarak adlandırılan atalık domateslerin hasadı sürüyor.

CAN SUYU DIŞINDA SUSUZ YETİŞTİRİLİYOR

İlçe merkezinin yanı sıra Kerpiçlik, Yiğitler, Sağnıç, Kazancı, Sevinçler ve Hoşçalar başta olmak üzere 30 kırsal mahallede, yaklaşık 2 bin dekar arazide yetiştirilen domates, fidan dikiminde verilen can suyu dışında sulanmıyor.

Çeşni domates, lezzeti ve uzun raf ömrüyle Türkiye'nin farklı illerinden talep görüyor. Zirai ilaç kullanılmadan, hayvan gübresiyle yetiştirildiği belirtilen çeşni domateste, ilçedeki yıllık yaklaşık 6 bin tonluk üretimin yarısına yakını ise Kerpiçlik Mahallesi'nden sağlanıyor.

Mahallede yılda yaklaşık 3 bin ton rekolte elde ediliyor. Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, üreticilere her aşamada teknik ve saha desteği sağladıklarını belirtip, "Çiftçilerimizin ürünlerini en iyi şekilde yetiştirmeleri ve yüksek gelir elde etmeleri için çalışıyoruz. İlçemizde 2 bin dekar alanda gerçekleşen yaklaşık 6 bin tonluk domates üretiminin büyük bölümünü bu susuz çeşni türü oluşturmaktadır" dedi.

"AÇIKTA 15 GÜN, BUZDOLABINDA 1 AY TAZELİĞİNİ KORUYOR"

Atalık tohumları yaşatmayı sürdürdüklerini belirten üretici İsmail Yalçın ise "Toprağa fidanı diktiğimiz an verdiğimiz can suyu dışında bir daha asla su vermiyoruz. Hayvan gübresi kullanarak, düzenli ot temizliği ve dip çapasıyla ürünü büyütüyoruz. Zirai ilaç kesinlikle kullanmıyoruz. Temmuz ayında başlayan hasadımız kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Bu domatesler açıkta 10-15 gün, buzdolabında ise 1 ay boyunca tazeliğini koruyor" diye konuştu.

"TALEPLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Mahalledeki 150 hanenin temel geçim kaynağının bu ürün olduğunu söyleyen Kerpiçlik Mahallesi Muhtarı Şükrü Demiröz de şu ifadeleri kullandı: "Domatesimiz hibrit değil, nesilden nesile aktarılan ata tohumudur. Pazar sıkıntısı yaşamıyoruz; çevre illerin yanı sıra sosyal medya üzerinden gelen taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Kasım ayında henüz kızarmamış olan domatesleri köküyle söküp sapından asıyoruz. Asılı haldeyken bahçedeymiş gibi olgunlaşmaya devam ediyor, biz de olgunlaştıkça söküp tüketiciye sunuyoruz."



Kaynak: DHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır