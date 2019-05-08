Bu suyu içen iftara kadar susamıyor

Ramazan ayının ilk haftası vücutta ‘algılama dönemi’ olarak adlandırılıyor. Özellikle ilk iki ya da üç gün hipoglisemi, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, dalgınlık, uykuya eğilim, hazımsızlık, şişlik, ekşime yaşanıyor, kan basıncı düşüyor ve vücut toksin üretmeye başlıyor.

Bu sebeple ilk haftaya dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Sağlıklı Yaşam Uzmanı Haluk Saçaklı; iftar ile sahur arası yeterli ve alkali su tüketildiğinde, sahurun zamanında yapıldığında, iftarın ise ziyafet haline getirmeden yapıldığında sorunların azalacağını ifade ediyor.

İlk haftada şişkinlik ve geğirmelerin olabileceğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, “Kesinlikle iftar sofrasında gazlı içecek olmasın. Çünkü karbondioksit kabarcıkları sindirim sisteminde hava boşluğuna neden olur. Sıcak günlerde aşırı soğuk içecekler de vücutta karbon birikimine neden olur. Yemeklere özellikle iftar sofrasında içilen çorbalara koyacağınız zencefil, rezene, zerdeçal, kişniş, karabiber ve anason gibi baharatlar şişkinliği azaltır” diye açıklamada bulundu.