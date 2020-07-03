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Bu taktiklerle tüm selfielerde çok daha güzel çıkacaksınız! Fenomenler de kullanıyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Günümüz sosyal medya dünyasında, selfie çekmeyi bilmek ve fotojenik olmak sizi bir adım öne taşıyor dersek yalan söylemiş olmayız. Ancak önceden belirtelim ki bir kişinin iyi selfielerinin olması onun aynada da o kadar güzel gözüktüğü anlamına gelmiyor. Sadece sizin henüz bilmediğiniz ipuçlarını biliyor olabilir. İyi haber şu ki, biz mükemmel selfienin sırlarını biliyoruz!

Bu taktiklerle tüm selfielerde çok daha güzel çıkacaksınız! Fenomenler de kullanıyor...

Sizler için hazırladığımız püf noktaları dikkate alırsanız hayalinizdeki fotoğrafa ulaşabilir, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulabilirsiniz. İşte sizi harika gösterecek o ipuçları...

AÇIYI AYARLAYIN

Hiçbirimizin yüzü her açıdan güzel çıkacak kadar simetrik değil. Bu yüzden kameranızı yüzünüzün etrafında hareket ettirin ve gerekirse yüzlerce çekim yapın. Eninde sonunda kendiniz için doğru açıyı bulacaksınız. Gözlerinizi daha büyük göstermek için kaşlarınızı hafifçe kaldırabilirsiniz. Keskin bir çene görüntüsü içinse, başınızı boynunuzdan uzağa doğru uzatın.

ARKA FONU SEÇİN.

Arka fonun ideal rengi beyazdır. Bu seçimle akıllı telefonunuz sizi istediğiniz gibi göstermeye bir adım daha yaklaşacaktır. Çünkü fotoğrafta tek odak alanı siz olacaksınız ve ten renginiz daha doğal görünecektir. Pembe ve sarı fonlardan kesinlikle uzak durmanızı öneriyoruz.

DOĞRU IŞIK ÇOK ÖNEMLİ.

Harika fotoğrafın en önemli unsuru doğru ışıktır. Bunun için gün doğumu veya batımında selfie çekmeyi deneyin. Bu saatlerde ışık daha düşüktür. Eğer selfienizi kapalı bir alanda çekecekseniz pencereyi önünüze alarak güneşten yararlanmanızı öneririz. Unutmayın, sıfır makyajla bile doğal aydınlatma size güzel bir ışıltı verecektir. Bundan bahsetmişken floresan ışık altında selfie çekinmekten kaçının. Bu sizi hayal kırıklığına uğratacak.

SAÇ VE MAKYAJINIZI KONTROL EDİN.

Cildinize uygun fondöteni seçtiğinizden ve saçlarınızın dağınık görünmediğinden emin olun. Ayrıca ruj seçimlerinizde canlı ve parlak renklere öncelik tanıyabilirsiniz.

CANLI GÖZLER

Selfieden önce gözünüze birkaç damla su dökerseniz ışık saçan bir göz formuna sahip olursunuz.

FİLTRE VE UYGULAMA KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYİN.

Fotoğrafınıza en çok yakışacak olanı bulmak için tüm filtreleri deneyin. Bunun için hazırlanmış birçok uygulamanın yanında Instagram'ın kendine ait filtrelerini de kullanabilirsiniz. Farkı göreceksiniz. Yalnız fotoğrafın doğallığını bozacak kadar çok filtre eklemeyin.

KOPYA ÇEKEBİLİRSİNİZ.

Güzel çıktığını düşündüğünüz fotoğrafları ayrıntılı olarak inceleyin. Yüzünüzün o anki görüntüsüne ve nasıl poz verdiğinize bakın. Selfienizde de aynı şekilde ifade verdiğinizde daha güzel çıkacaksınız.

KENDİNİZ OLUN.

Vereceğimiz hiçbir poz önerisi kendinizi rahat hissetmiyorsanız bir işe yaramaz. Doğallığınızı kameraya yansıtmalısınız. Mükemmel selfie için o sırada popüler olan pozları denemek zorunda değilsiniz.

KENDİNİZE GÜVENİN.

Güven anahtardır. Kendinize güvenmiyorsanız bu fotoğraflarda belli olacaktır. Kendinize güzel olduğunuzu hatırlatın. Ve elbette, gülümseyin.

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