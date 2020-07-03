Bu taktiklerle tüm selfielerde çok daha güzel çıkacaksınız! Fenomenler de kullanıyor...

Sizler için hazırladığımız püf noktaları dikkate alırsanız hayalinizdeki fotoğrafa ulaşabilir, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulabilirsiniz. İşte sizi harika gösterecek o ipuçları...
Hiçbirimizin yüzü her açıdan güzel çıkacak kadar simetrik değil. Bu yüzden kameranızı yüzünüzün etrafında hareket ettirin ve gerekirse yüzlerce çekim yapın. Eninde sonunda kendiniz için doğru açıyı bulacaksınız. Gözlerinizi daha büyük göstermek için kaşlarınızı hafifçe kaldırabilirsiniz. Keskin bir çene görüntüsü içinse, başınızı boynunuzdan uzağa doğru uzatın.
Arka fonun ideal rengi beyazdır. Bu seçimle akıllı telefonunuz sizi istediğiniz gibi göstermeye bir adım daha yaklaşacaktır. Çünkü fotoğrafta tek odak alanı siz olacaksınız ve ten renginiz daha doğal görünecektir. Pembe ve sarı fonlardan kesinlikle uzak durmanızı öneriyoruz.
Harika fotoğrafın en önemli unsuru doğru ışıktır. Bunun için gün doğumu veya batımında selfie çekmeyi deneyin. Bu saatlerde ışık daha düşüktür. Eğer selfienizi kapalı bir alanda çekecekseniz pencereyi önünüze alarak güneşten yararlanmanızı öneririz. Unutmayın, sıfır makyajla bile doğal aydınlatma size güzel bir ışıltı verecektir. Bundan bahsetmişken floresan ışık altında selfie çekinmekten kaçının. Bu sizi hayal kırıklığına uğratacak.
Cildinize uygun fondöteni seçtiğinizden ve saçlarınızın dağınık görünmediğinden emin olun. Ayrıca ruj seçimlerinizde canlı ve parlak renklere öncelik tanıyabilirsiniz.
Selfieden önce gözünüze birkaç damla su dökerseniz ışık saçan bir göz formuna sahip olursunuz.
Fotoğrafınıza en çok yakışacak olanı bulmak için tüm filtreleri deneyin. Bunun için hazırlanmış birçok uygulamanın yanında Instagram'ın kendine ait filtrelerini de kullanabilirsiniz. Farkı göreceksiniz. Yalnız fotoğrafın doğallığını bozacak kadar çok filtre eklemeyin.
Güzel çıktığını düşündüğünüz fotoğrafları ayrıntılı olarak inceleyin. Yüzünüzün o anki görüntüsüne ve nasıl poz verdiğinize bakın. Selfienizde de aynı şekilde ifade verdiğinizde daha güzel çıkacaksınız.
Vereceğimiz hiçbir poz önerisi kendinizi rahat hissetmiyorsanız bir işe yaramaz. Doğallığınızı kameraya yansıtmalısınız. Mükemmel selfie için o sırada popüler olan pozları denemek zorunda değilsiniz.
Güven anahtardır. Kendinize güvenmiyorsanız bu fotoğraflarda belli olacaktır. Kendinize güzel olduğunuzu hatırlatın. Ve elbette, gülümseyin.
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