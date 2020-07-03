Bu taktiklerle tüm selfielerde çok daha güzel çıkacaksınız! Fenomenler de kullanıyor...

Sizler için hazırladığımız püf noktaları dikkate alırsanız hayalinizdeki fotoğrafa ulaşabilir, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulabilirsiniz. İşte sizi harika gösterecek o ipuçları...

AÇIYI AYARLAYIN

Hiçbirimizin yüzü her açıdan güzel çıkacak kadar simetrik değil. Bu yüzden kameranızı yüzünüzün etrafında hareket ettirin ve gerekirse yüzlerce çekim yapın. Eninde sonunda kendiniz için doğru açıyı bulacaksınız. Gözlerinizi daha büyük göstermek için kaşlarınızı hafifçe kaldırabilirsiniz. Keskin bir çene görüntüsü içinse, başınızı boynunuzdan uzağa doğru uzatın.

ARKA FONU SEÇİN.

Arka fonun ideal rengi beyazdır. Bu seçimle akıllı telefonunuz sizi istediğiniz gibi göstermeye bir adım daha yaklaşacaktır. Çünkü fotoğrafta tek odak alanı siz olacaksınız ve ten renginiz daha doğal görünecektir. Pembe ve sarı fonlardan kesinlikle uzak durmanızı öneriyoruz.

DOĞRU IŞIK ÇOK ÖNEMLİ.

Harika fotoğrafın en önemli unsuru doğru ışıktır. Bunun için gün doğumu veya batımında selfie çekmeyi deneyin. Bu saatlerde ışık daha düşüktür. Eğer selfienizi kapalı bir alanda çekecekseniz pencereyi önünüze alarak güneşten yararlanmanızı öneririz. Unutmayın, sıfır makyajla bile doğal aydınlatma size güzel bir ışıltı verecektir. Bundan bahsetmişken floresan ışık altında selfie çekinmekten kaçının. Bu sizi hayal kırıklığına uğratacak.