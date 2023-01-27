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Bu tarif parmak ısırtır! Çerkez tavuğu nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çerkez tavuğu tarifi!

27.01.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüntüsüyle iştah açan bir yemek olan Çerkez tavuğu tadıyla da parmak ısırtıyor. Bu tarifi ceviz parçaları, maydanoz, dereotu gibi malzemelerle de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. 1 adet bütün tavuk ile hazırlanan bu tarifin porsiyonu 94 kaloriye denk geliyor. Peki Çerkez tavuğu nasıl yapılır? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çerkez tavuğu tarifi!

Bu tarif parmak ısırtır! Çerkez tavuğu nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çerkez tavuğu tarifi!
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 0dk
Kalori/Porsiyon 94kal

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Çerkez tavuğu hazırlandı. Görüntüsüyle dikkat çeken bu tarifin tadı da merak ediliyor. Bir meze çeşidi olan Çerkez tavuğu sıcak servis edilir. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çerkez tavuğu tarifi!

MALZEMELER

  • 1 adet bütün tavuk
  • 2 diş sarımsak
  • 3 dilim bayat ekmek içi
  • 1,5 su bardağı ceviz içi
  • 1 su bardağı tavuk suyu
  • Sosu için:
  • Yağ
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

TARİF

  • Tavuğu suda haşladıktan sonra derilerinden ayrı olarak lif lif ayırın.
  • Bayat ekmeklerin içlerini 1 bardak tavuk suyu ile ıslatın.
  • Cevizleri tülbent yardımıyla ezin. Çıkan yağı sos içinde kullanmak üzere ayırın.
  • Ekmek içi, dövülmüş ceviz ve sarımsakları karıştırın.
  • Tavukları da ekleyin.
  • Ayrılan ceviz yağı ile kırmızı biberi kızdırın, üzerine gezdirin.
  • Cezviz yağı az çıkarsa, bunu tereyağı ile de yapabilirsiniz.
  • 1 gün dinlendirin.
  • Yoğun bir kıvam varsa sos dökmeden önce üzerine bir miktar tavuk suyu gezdirin. Afiyet olsun...


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