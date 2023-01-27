Bu tarif parmak ısırtır! Çerkez tavuğu nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çerkez tavuğu tarifi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Çerkez tavuğu hazırlandı. Görüntüsüyle dikkat çeken bu tarifin tadı da merak ediliyor. Bir meze çeşidi olan Çerkez tavuğu sıcak servis edilir. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çerkez tavuğu tarifi!

MALZEMELER 1 adet bütün tavuk

2 diş sarımsak

3 dilim bayat ekmek içi

1,5 su bardağı ceviz içi

1 su bardağı tavuk suyu

Sosu için:

Yağ

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

TARİF Tavuğu suda haşladıktan sonra derilerinden ayrı olarak lif lif ayırın.

Bayat ekmeklerin içlerini 1 bardak tavuk suyu ile ıslatın.

Cevizleri tülbent yardımıyla ezin. Çıkan yağı sos içinde kullanmak üzere ayırın.

Ekmek içi, dövülmüş ceviz ve sarımsakları karıştırın.

Tavukları da ekleyin.

Ayrılan ceviz yağı ile kırmızı biberi kızdırın, üzerine gezdirin.

Cezviz yağı az çıkarsa, bunu tereyağı ile de yapabilirsiniz.

1 gün dinlendirin.

Yoğun bir kıvam varsa sos dökmeden önce üzerine bir miktar tavuk suyu gezdirin. Afiyet olsun...



