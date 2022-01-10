Bu tarife kimse "Hayır" diyemez: Arpa şehriyeli kuzu kapama tarifi!

Kuzu kapama kulağa zor bir tarif gibi görünse de aslında oldukça kolay. Arpa şehriyelerin kuzu eti ile buluşmasından oluşan bu çok özel tarif, sofralarınıza bambaşka bir boyut kazandırabilir. Siz de şehriyeli kuzu kapamayı evinizde yaparak ailenize ve sevdiklerinize unutulmaz bir yemek ziyafeti yaşatabilirsiniz. Hemen hatırlatalım, bu tarifi bir kez yapınca tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz! İşte karşınızda tüm detaylarıyla mis gibi arpa şehriyeli kuzu kapama tarifi...

ARPA ŞEHRİYELİ KUZU KAPAMA TARİFİ

MALZEMELER

500 gram kuzu külbastı

2 su bardağı arpa şehriye

1 su bardağı tel şehriye

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil sivri biber

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı biber salçası

4 su bardağı sıcak su

40 gram tereyağı

Tuz

Karabiber

Süslemek için 1 dal dereotu

HAZIRLANIŞI

Etleri kuşbaşı olacak şekilde doğrayın.

Soğanın kabuğunu soyun ve ince ince kıyın.

Yeşil sivri biberlerin çekirdeklerini temizleyin ve küçük küçük doğrayın.

Bir tavada tereyağının yarısını eritin.

Yağ eridikten sonra kuşbaşı etleri, soğanı ve biberleri tavaya alarak güzelce kavurun.

Derin bir kasenin içerisine 2 çorba kaşığı su koyun. Domates ve biber salçasını bu su ile birlikte güzelce ezin ve yoğun bir sos kıvamına getirin.

Salçadan yaptığınız sosu, tuzu ve karabiberi tavaya ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin.

Karışım suyunu çekince altını kapatın ve ocaktan alın.

Başka bir tencerenin içerisine kalan tereyağını eritin. Arpa ve tel şehriyeleri hafif kahverengi oluncaya kadar kavurun.

Şehriyeler rengini aldıktan sonra etli karışımı tencereye ilave edin.

Suyunu da ekleyerek tencerenin kapağını kapatın ve etler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.

Etler yumuşayınca yemeğin altını kapatın ve tahta kaşık ile güzelce karıştırın.

Son olarak yemeği servis tabaklarına alın ve üzerlerine dereotu serperek servis edin.



