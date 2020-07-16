Bu tarifle pratik şekilde evde fındık ezmesi yapabilirsiniz! Hem de markette satılandan çok daha sağlıklı...

Fındığın faydaları konusunda farkındalığımızın artmasına neden olan ve bir avuç fındığın mucizesini anlatan kamu spotunu hatırlarsınız. Bu mucize yemişin içinde yok yok diyebiliriz. Vitaminler, asitler (linoelik ve amino), proteinler, karbonhidratlar... Boyutu küçük, faydası büyük fındık; vitamin E, B6, B12, folik asit ve lif kaynağıdır. Magnezyum, potasyum, selenyum, bakır ve fosfor gibi mineraller açısından da eşsiz ve zengindir. Kalp ve damar sağlığını korur, lifli yapısı sayesinde bağırsakları çalıştırır, metabolizmayı hızlandırır. Yani, günde belli bir miktarda tüketmeniz durumunda kilo vermenize de yardımcı olur.

İnsanoğlu, sağlıklı beslenme konusunda her gün biraz daha bilinçlenirken özellikle çocuklar için en iyisini yapmaya çalışıyor. Kıyafetin pamuklusunu, eşyanın güvenlisini, gıdanın katkısız olanını seçerek sağlıklı bir ortam oluşturmaya çalışıyor. Cennet vatanımızda vitaminden yana zengin her türlü sebze ve meyve yetişiyor. Aynı şekilde fındık konusunda da zengin olan memleketimizin bu yemişiyle sağlıklı bir kahvaltı öğünü yapmaya ne dersiniz? Bu tarifi çok seveceksiniz!

Fındığı tek başına çerez olarak tüketebileceğiniz gibi farklı yemeklerin ya da mezelerin içinde de kullanabilirsiniz. Veya harika bir fındık ezmesi ile kahvaltınızı şenlendirebilirsiniz.

ŞEKERSİZ FINDIK EZMESİ TARİFİ

Malzemeler:

250 gr çiğ fındık

1 çorba kaşığı bal (isteğe göre bir miktar daha arttırılabilir)

1 çorba kaşığı fındık yağı

Yapılışı:

Fındıkları ocakta veya fırında kokusu çıkana kadar kavurun. Kavurmak hem fındığın lezzetinin ön plana çıkmasına yardımcı olacak hem de kabuğundan kolayca ayrılmasını sağlayacaktır.

Fındıklar sıcaklığını kaybetmeden mutfak robotunda öğütmeye başlayın. Ne kadar süre robotta öğüteceğiniz nasıl bir kıvam istediğinize bağlı. Taneli bir fındık ezmesi seviyorsanız süreyi kısa tutabilirsiniz.

Fındık, istediğiniz kıvama geldiğinde fındık yağı ve balı da ekleyerek tamamen karışıncaya kadar robotta öğütün. Artık katkı maddesiz, rafine şekersiz mis gibi fındık ezmeniz hazır.

Belki maliyeti hemen hemen satıştaki fındık ezmeleri ile aynı olacak. Ama içinize sinerek, sıfır katkı maddesi olan ev yapımı bir fındık ezmesini sofranızda sunmak paha biçilemez bir duygudur.

2 KÜÇÜK PÜF NOKTASI

Eğer evde peynir yapan biriyseniz peynir yapımında elinize geçen suyu yani peynir altı suyunu, yaptığınız fındık ezmesine kıvamını akışkan yapmak için kullanabilirsiniz.

Yaptığınız fındık ezmesine kakao ekleyerek marketlerde satılan kakaolu fındık kreması lezzetini sizde doğal ürünlerle yakalayabilirsiniz.

