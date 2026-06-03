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Bu tarlada dilediğin kadar yiyip, topladığın kadarını ödüyorsun!

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çilek bahçesi yazın gözde adresi oldu. Çilek üreticisi Uğur Yunus Karatepe tarafından hayata geçirilen "Yediğin senin, topladığın benim" uygulaması vatandaşlardan ilgi görüyor.

Bu tarlada dilediğin kadar yiyip, topladığın kadarını ödüyorsun!

Üzümlü ilçesinde çilek üretimi yapan Karatepe, bu yıl başlattığı uygulama kapsamında vatandaşları çilek bahçesinde ağırlıyor. Ziyaretçiler, dalından ücretsiz çilek tüketebilirken, yalnızca topladıkları ürünlerin ücretini ödüyor.

Yaklaşık 3,5-4 dönümlük alanda 20 bin çilek fidesiyle üretim yaptıklarını belirten Karatepe, aile işletmesi olarak 2009 yılından bu yana çilek yetiştiriciliğiyle uğraştıklarını söyledi.

Bu tarlada dilediğin kadar yiyip, topladığın kadarını ödüyorsun! 1

AİLECE GELİYORLAR

Geçen yıl yaklaşık 4 ton ürün elde ettiklerini ifade eden Karatepe, bu yılki hedeflerinin 10 ton üretime ulaşmak olduğunu kaydetti.

Mart ayında başlayan üretim sezonunun hava şartlarına bağlı olarak aralık ayına kadar sürdüğünü aktaran Karatepe, vatandaşların aileleri ve çocuklarıyla birlikte bahçeye gelerek çilek topladığını dile getirdi.

Bu tarlada dilediğin kadar yiyip, topladığın kadarını ödüyorsun! 2

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EVE GÖTÜRDÜĞÜNÜ ÖDE SİSTEMİ

Uygulamayı iki gün önce başlattıklarını belirten Karatepe, "Bahçemize gelen misafirlerimiz istedikleri kadar çileği yerinde tüketebiliyor. Sadece eve götürmek için topladıkları ürünlerin ücretini ödüyorlar. Uygulamaya yoğun ilgi var." dedi.

Çilek bahçesini ziyaret eden vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, doğal ortamda yetişen çilekleri dalından toplamanın keyifli bir deneyim sunduğunu ifade etti.

Bu tarlada dilediğin kadar yiyip, topladığın kadarını ödüyorsun! 3

ÜRETİCİYE DESTEK

Bahçeye gelen çocuklar da uygulama sayesinde eğlenceli vakit geçirdiklerini, istedikleri kadar çilek yiyebildiklerini ve kendi topladıkları çilekleri eve götürdüklerini söyledi.

Doğal tarım deneyimi sunan çilek bahçesi, üreticiye ekonomik katkı sağlarken vatandaşlara da dalından taze meyve toplama imkanı sunuyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çilek Erzincan tarla
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