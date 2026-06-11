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Bu tarlada istediğin kadar yemek ücretsiz, götürmek paralı

Muş'ta bir çilek üreticisi hayata geçirdiği 'dalından topla' uygulamasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. Ziyaretçilere çilekleri doğrudan tarladan seçip toplama imkanı sunan uygulama, hem doğal bir deneyim yaşatıyor hem de üretici ile tüketiciyi buluşturuyor.

Bu tarlada istediğin kadar yemek ücretsiz, götürmek paralı

Muş'un Sungu beldesinde yaşayan Muhammed Kürşat Akın isimli üretici tarafından hayata geçirilen uygulama, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Çilek tarlasını ziyarete açan üretici, ziyaretçilere çilekleri doğrudan dalından seçip toplama imkanı sundu. Tezgahtan hazır ürün almak yerine tarlaya gelen vatandaşlar, olgunlaşan çilekleri kendi beğenilerine göre seçerek topladı.

Doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı bulan ziyaretçiler, dalından kopardıkları taze çilekleri tatmanın mutluluğunu yaşadı.

Yoğun ilgi gören çilek tarlasında ziyaretçiler, çilekleri tarlada istedikleri kadar tüketebiliyor. Ancak topladıkları çilekleri eve götürmek isteyenlerin belirlenen ücret karşılığında satın alması gerekiyor.

Bu tarlada istediğin kadar yemek ücretsiz, götürmek paralı 1

"BU UYGULAMAYI İLK KEZ BU YIL HAYATA GEÇİRDİK"

Vatandaşların üretim sürecini yerinde görmesini amaçladıklarını belirten üretici Muhammed Kürşat Akın, bu uygulamayla hem tarımsal farkındalığın arttığını hem de tüketicilerin ürünleri kaynağında tanıma fırsatı yakaladığını söyleyerek, "Yaklaşık 11 yıldır çilek üreticiliği yapıyorum. Bu uygulamayı ilk kez bu yıl hayata geçirdik. İnsanlar çoluk çocuğuyla birlikte buraya gelerek günün stresini atıyor. Vatandaşlar çileği tezgahtan almak yerine tarlaya girip kendi elleriyle topluyor. Bu uygulamada hem biz kazanıyoruz hem de vatandaşlarımız kazanıyor. Gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Aileler çocuklarıyla birlikte geliyor, hem çilek topluyor hem de doğayla iç içe güzel bir gün geçiriyor. Tarlamızı ziyaret eden misafirlerimiz burada istedikleri kadar çilek yiyebiliyor. Sonuçta bunun bir de göz hakkı var. Vatandaşlarımızın uygulamadan memnun kalması bizi mutlu ediyor" dedi.

Bu tarlada istediğin kadar yemek ücretsiz, götürmek paralı 2

"ÇİLEKLERİN BU KADAR GÜZEL OLMASINI BEKLEMİYORDUM"

Tarlada zaman geçiren ziyaretçilerden İlayda Oran, uygulamadan memnun olduklarını belirterek hem eğlendiklerini hem de doğal ürünlere doğrudan ulaşma imkanı bulduklarını ifade etti. Oran, "Muş'un Sungu beldesindeyiz arkadaşlar. Çilek bahçesine geldik. Doya doya eğlence, doya doya keyif yaşıyoruz. Buradaki çileklerin tadı gerçekten çok güzel. Yemesi serbest arkadaşlar, götürmesi ücretli ama dilediğiniz kadar çilek toplayabilirsiniz. Çileklerin güzelliği Muş Ovası'na ayrı bir güzellik katmış. Muş'u çok seviyoruz, havası da çok güzel. Her zamanki gibi muhteşem ve keyifli bir gün geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu tarlada istediğin kadar yemek ücretsiz, götürmek paralı 3

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çilek tarlasını ziyaret eden Mehmet Mehdi Uygur, tarlada çilek tüketmelerine herhangi bir sınırlama getirilmediği belirterek, "Çilek bahçesine geldik ve burada çok güzel çilekler topladık. Harika bir manzarayla karşı karşıyayız. Çilekleri burada yemek serbest, ancak götürmek isteyenler ücret ödüyor. Bugün çok güzel bir gün geçirmiyorduk ama buraya gelince günümüz çok daha güzel bir hale geldi. Muş'ta böyle bir çilek bahçesi olduğunu bilmiyordum, yeni öğrendim. Açıkçası bu bahçenin ve çileklerin bu kadar güzel olmasını beklemiyordum" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çilek Muş
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