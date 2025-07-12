Bu tatlı yaz ayının trendi oldu: Kirazlı italyan semifreddo tarifi! Pratik ve leziz kirazlı semifreddo tarifi...

Semifreddoyu renkli tabaklarda, kiraz taneleri ve çikolata rendesiyle sunarak masanıza yaz havası katın. Yanında soğuk bir nane çayı veya limonata ile servis ederek ferahlığı ikiye katlayın.

MALZEMELER 300 gr taze kiraz (çekirdekleri çıkarılmış, ikiye bölünmüş)

400 ml krema (soğuk)

3 yumurta (sarısı ve beyazı ayrılmış)

100 gr toz şeker

1 çay bardağı kiraz suyu (veya vişne suyu)

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

50 gr bitter çikolata (rendelenmiş, süsleme için, isteğe bağlı)

Taze nane yaprakları (süsleme için)

TARİF Kiraz sosu hazırlığı: Kirazların yarısını (150 gr) bir sos tenceresine alın, üzerine kiraz suyunu ekleyin ve orta ateşte 5-7 dakika pişirin. Karışımı blenderdan geçirip pürüzsüz bir sos elde edin. Soğuması için kenara alın.

Krema ve yumurta karışımı: Soğuk kremayı bir kapta mikserle koyu bir kıvam alana kadar çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarılarını ve toz şekerin yarısını (50 gr) kremsi bir doku oluşana kadar çırpın. Vanilya özütünü ekleyin.

Mereng yapımı: Yumurta beyazlarını ve kalan toz şekeri başka bir kapta çırparak sert tepeler oluşana kadar mereng hazırlayın.

Karışımı birleştirme: Çırpılmış kremayı yumurta sarısı karışımına spatula ile nazikçe yedirin. Ardından merengi ekleyip, alttan üste doğru yavaşça karıştırın. Kalan taze kiraz parçalarını ve 2 yemek kaşığı kiraz sosunu ekleyip hafifçe karıştırın.

Dondurma aşaması: Karışımı dikdörtgen bir kalıba (örneğin, baton kek kalıbı) dökün. Üzerine streç film kapatıp derin dondurucuda en az 6 saat, ideal olarak bir gece bekletin.

Servis: Servis yapmadan 10 dakika önce semifreddoyu buzdolabına alın. Dilimleyerek servis tabaklarına yerleştirin. Üzerine kiraz sosu gezdirin, rendelenmiş bitter çikolata ve taze nane yapraklarıyla süsleyin.

Püf noktaları: Kiraz yerine vişne veya böğürtlen gibi mevsim meyveleri kullanabilirsiniz. Kalıbın içini streç filmle kaplarsanız, semifreddoyu çıkarmak daha kolay olur. Yumurtaları çiğ kullanmaktan çekiniyorsanız, pastörize yumurta tercih edin.

Dondurma süresi: 6 saat

AFİYET OLSUN!