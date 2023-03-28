Bu transfer Galatasaray tarihine geçecek! Kongolu yıldız Gaius Makouta için girişim başladı

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi durmuyor. Ligde zirvede yer alan sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon için transfer araştırmasına başladı. Galatasaray tarihine geçecek transfer için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılılar büyük aşama kaydetti.

PORTEKİZ'İ KASIP KAVURUYOR

25 yaşındaki Kongolu Gaius Makouta için harekete geçen sarı-kırmızılılar oyuncunun kulübü Boavista ile görüşmelere başladı. Fransız doğumlu orta saha için büyük aşama kaydeden Galatasaray, yıldız oyuncuyu önümüzdeki sezon kadroda görmek istiyor.

GALATASARAY'IN TARİHİNE GEÇECEK

Gaius Makouta, transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray tarihine geçerek sarı-kırmızılılarda oynayan ilk Kongolu futbolcu olacak.



