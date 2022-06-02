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Bu transfer Türkiye'yi sallar! Fenerbahçe'den rakiplerine meydan okuyacak hamleler geldi

02.06.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Opet, Brezilya Süper Lig'nin MVP'si Macris Carneiro ile birlikte 'Mavi Şimşek' lakaplı milli pasör çaprazı Meryem Boz'un transferini açıkladı. Milli Takım'ın yıldızı olan Meryem Boz'un bu transferi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar ''Artık şampiyon belli'' yorumları yaptı.

Bu transfer Türkiye'yi sallar! Fenerbahçe'den rakiplerine meydan okuyacak hamleler geldi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 2'si sansasyonel olmak üzere toplam 4 transfer birden açıkladı. Sarı lacivertli ekip, transferlerine THY'den orta oyuncu Aslı Kalaç ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan yine orta oyuncu Ergül Avcı Eroğlu ile başladı.

'MAVİ ŞİMŞEK' FENERBAHÇE'DE

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Fenerbahçe, bu transferlerin ardından Brezilya Süper Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen pasör Macris Carneiro ile Naz Aydemir Akyol'dan boşalan pozisyonu doldurmuş oldu.

Sarı lacivertlilerin son büyük hamlesi ise Vakıfbank ile sözleşmesi sona eren 'Mavi Şimşek' lakaplı Meryem Boz oldu. Fenerbahçe, milli pasörün transferini duyurdu.


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Meryem Boz
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