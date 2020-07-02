Bu tüyoları bilmeyen Minecraft'ta başarılı olamıyor! İşte en iyi Minecraft tüyoları...

Kendine bir dünya yaratıp hayatta kalmaya çalıştığınız Minecraft oyunu elbette bu tanımdan çok daha karmaşık. Ama genel olarak "hayatta kalma" temalı bir oyun olduğu da herkesçe biliniyor. Peki, Minecraft'ta başarılı olmak, güzel bir dünya yaratmak ve karakteri tehlikelerden korumak için bilmemiz gereken önemli tüyolar neler? İşte sizi Minecraft ustası haline getirecek ipuçları...

MALZEME ÖNEMLİ

Minecraft'ın hayati noktalarından biri materyal toplamak ve depolamak.

Survival modda ilk aşamada ağaç kazarak başlayın.

Ardından taş toplayarak balta, kazma, kürek gibi aletler yapın.

Oyun devam ederken hayvan depolamayı ihmal etmeyin.

Ev yaptıktan sonra çok geç olmadan madende demir ve elmas arayışına girin.

İlerledikçe obsidyen, kafatası, ruh, ender incisi gibi nadir bulunan şeyleri toplayarak devam edin. Hepsi çok işinize yarayacak.

GÖZLERİ DÖRT AÇIN!

Minecraft'ta hayatta kalmak için etrafınızı kolaylıkla gözleyebiliyor olmalısınız.

Odun fırını yaptıktan sonra çok geç olmadan cam üretmeye başlayın.

Ürettiğiniz camları sığınağın belirli bölgelerine yerleştirerek dışarıyı görme imkanına sahip olabilirsiniz.

Camları zemine yerleştirerek lav tabakasını da kontrol edebilirsiniz.

MEŞALE AŞKINA!

Minecraft'ta yapılacak ilk şeylerden biri size her konuda yardımcı olacak meşaleleri üretmektir.

Fırınlara ve tezgahlara meşale yerleştirebilirsiniz.

Mesafeyi tutturursanız meşalenin yanına blok yerleştirmek oldukça kolaydır.

Zayıf kum ve çakıl tabakalarının altına meşale koyarak yıkım işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Meşaleler üzerlerine yerleştirilen yükleri de taşıyabilir.

BAŞKA NELER VAR?