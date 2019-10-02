Bu uçağın nerede olduğu hala bilinmiyor!

Dünyamızda gizemi bir türlü çözülemeyen birçok olay var. Bu kayıp uçaklar da gizemi çözülemeyen olayların başlarında sayılabilir. Havalandıktan sonra ne olduğu hiç bir zaman bilinemeyen kayıplara karışan o uçaklar!

1. Glenn Miller'ın Uçağı

1930 ve 1940’lı yılların en meşhur orkestrasının liderliğini yapmış, şu anda da büyük bir dinleyici kitlesine sahip Glenn Miller, 1944 yılında Londra'dan Paris'e gitmek üzere Norseman C-64 tipi küçük uçağa biniyor. Fakat uçak Manş Denizi üzerinde kayboluyor ve Paris'e hiçbir zaman inemiyor. Bugüne dek ne uçağın bir kalıntısı ne de bir ceset bulunabiliyor. Miller'ın ölümünden sonra birçok teori ortaya atılsa da gerçek hala bilinmiyor.

2. Flight 19 Uçağı

Dünya Savaşının en yoğun dönemlerinde Bermuda Şeytan Üçgeninin üstünden geçen TBM Avenger adlı bombalama uçağı bir anda ortadan kayboluyor. Kaza ünlü Bermuda Şeytan Üçgeninin popülerleşmesine ve 14 kişinin ölümüne neden oluyor ve günümüze dek uçağın enkazına ulaşılamıyor. Garip olan ise olayla ilgili araştırma yapmak üzere aynı bölgeye hareket eden bir uçak da aynı şekilde kayboluyor.