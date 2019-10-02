Bu uçağın nerede olduğu hala bilinmiyor!

Dünyamızda gizemi bir türlü çözülemeyen birçok olay var. Bu kayıp uçaklar da gizemi çözülemeyen olayların başlarında sayılabilir. Havalandıktan sonra ne olduğu hiç bir zaman bilinemeyen kayıplara karışan o uçaklar!
1930 ve 1940’lı yılların en meşhur orkestrasının liderliğini yapmış, şu anda da büyük bir dinleyici kitlesine sahip Glenn Miller, 1944 yılında Londra'dan Paris'e gitmek üzere Norseman C-64 tipi küçük uçağa biniyor. Fakat uçak Manş Denizi üzerinde kayboluyor ve Paris'e hiçbir zaman inemiyor. Bugüne dek ne uçağın bir kalıntısı ne de bir ceset bulunabiliyor. Miller'ın ölümünden sonra birçok teori ortaya atılsa da gerçek hala bilinmiyor.
Dünya Savaşının en yoğun dönemlerinde Bermuda Şeytan Üçgeninin üstünden geçen TBM Avenger adlı bombalama uçağı bir anda ortadan kayboluyor. Kaza ünlü Bermuda Şeytan Üçgeninin popülerleşmesine ve 14 kişinin ölümüne neden oluyor ve günümüze dek uçağın enkazına ulaşılamıyor. Garip olan ise olayla ilgili araştırma yapmak üzere aynı bölgeye hareket eden bir uçak da aynı şekilde kayboluyor.
Kaybolan Flight 19 uçağından 3 sene sonra Star Tiger isimli uçak da aynı şekilde ve yine aynı bölgede ( Bermuda Şeytan Üçgeni) kayboluyor. Uçakta 31 kişi bulunuyordu ve yine hiçbir cesede ulaşılamadı.
Kayıplara karışan bir diğer uçak olan Star Ariel 1949 yılında Bermuda ile Jamaika üzerinde giderken ortadan kayboluyor ve kaza olduğuna dair hiçbir iz bulunamıyor. Havayolları şirketi uçağın sabotaja kurban gittiğini iddia etse de hala kesin bir bilgi yok. 20 kişinin hayatını kaybettiği kazada uçağın ve cesetlerin nerede olduğu hala bilinmiyor.
Dünya Savaşından sonra devletler hala silah aktarım işlerine devam ediyordu. Bu nedenle Florida'dan Fas'a gitmesi planlanan uçak Akdeniz üzerinden seyrediyordu. Fakat aniden sinyalleri kesildi ve bir daha uçağa ulaşılamadı. Uçağın içinde 3 kişi ve nükleer silah kapsülü bulunduğu biliniyor. Hala uçağın enkazının, cesetlerin ve nükleer kapsülün nerede olduğu bilinmiyor.
Boeing 727, 2003 yılında Angola'nın başkenti Luanda'da esrarengiz bir şekilde kayboluyor. Işıkları yanmıyor vericileri çalışmıyordu. Şirket uçağı olan Boeing 727'nin kaç mürettebat ile havalandığı bilinmiyor. Uçak mühendisi Ben Charles Padilla'nın uçakta olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Kalkışından bu yana uçaktan haber alınamıyor.
8 Mart 2014 yılında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Pekin'e giden Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, 227 yolcu ve 12 mürettebatı ile ortadan kayboluyor. Havalandıktan kısa süre sonra Vietnam hava sahası üzerinde uçaktan sinyal alınamıyor. Uçağın radarda son görüldüğü bölge başta olmak üzere uçağın düşme ihtimali olan yerlerde arama çalışmaları yapıldı. Birçok ülke havadan, denizden ve karadan çalışmalara katkıda bulundu. Yine de uçağın izine rastlanmadı.
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