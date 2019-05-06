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Bu ülkede insanlar birbirine tükürerek selam veriyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 06.05.2019 14:53 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir köşesinde farklı toprakların kültürleriyle büyüyen insanlar birbirinden ilginç gelenekleri benimseyebiliyor. Mesela, Masai'de insanlar birbirlerine tükürerek selam veriyorlar.

Bu ülkede insanlar birbirine tükürerek selam veriyor!

Tükürmek, Kenya'daki Masai kabilesinde selamlamanın ve saygı göstermenin geleneksel bir yoludur. Kabilenin üyeleri, ellerini sallamadan önce ellerine tükürürler. Kabile üyeleri bunu yeni doğmuş bebeklere ve yeni gelinlere kutsanmaları ve iyi şans getirmeleri için yapıyorlar.

DANİMARKA'DA BEKARLARA TARÇIN ATARLAR

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Danimarka'da, eğer doğum gününüzde hala bekarsanız, arkadaşlarınızın sizi tarçınla yıkama hakkı var.

ALMANYA'DA BİR DÜĞÜN ÖNCESİ TABAK PARÇALANIR

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Almanya'da, Polterabend ismi verilen tabak kırma geleneği, düğün öncesi gerçekleşen bir ritüel. Evlenecek çiftin konukları, çiftin evine çömlek ve tabak getirip bu çömlek ve tabakları kırıyorlar. Daha sonra gelin ve damat, iyi şans getireceğine ve yaklaşan evlilikleri için ekip çalışmasını teşvik ettiğine inandıkları için bu kırık çömlekleri temizliyorlar.

ENDONEZYA'DA EVLENDİKTEN SONRA TUVALETİ KULLANMAK YASAK

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Endonezya'da yeni evli bir çiftin 3 gün boyunca tuvalete gitmesine izin verilmez. Eğer bu kuralı delerlerse, bu evliliklerinde kötü şans olarak kabul edilir.

ORTA DOĞU'DA SOL EL KULLANILMAZ

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Bazı Orta Doğu ülkelerinde sol el banyoya gittikten sonra kendini temizlemek için kullanıldığından, kirli el yemek masasında kullanılmaz.

HİNDİSTAN'DA TUVALET KAĞIDI KULLANILMIYOR

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Hindistan'da tuvaletin yanındaki küçük bir kovada bulunan su, tuvalet kağıdı yerine kullanılmaktadır. Tuvalet kağıdını kullanmak, boruları tıkayabilecek ve atık yaratabileceğinden dolayı pek iyi bir fikir olarak görülmez.

MEKSİKA'DA SARI GÜL HEDİYE EDİLMEZ

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Bazı ülkeler bazı güllere özel anlamlar yüklemiştir. Meksika kültüründe sarı gülün, ölüm anlamına gelmesi gibi...

FİNLANDİYA'DA İŞ TOPLANTILARI SAUNA'DA YAPILIR

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Finlandiya'da meslektaşların veya iş ortaklarının birlikte saunaya gidip daha rahat bir ortamda konuşmaları ortak bir gelenektir.

VENEZUELA'DA GEÇ KALMAK OLDUKÇA YAYGINDIR

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Venezuela'da insanların bir yerden bir yere giderken geç kalması normaldir. Öyle ki, Venezuelalılar iş söz konusu olduğunda bile rahat bir tempo ile gidecekleri yere varıyorlar.

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gelenek mesai

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