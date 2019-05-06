Bu ülkede insanlar birbirine tükürerek selam veriyor!

Tükürmek, Kenya'daki Masai kabilesinde selamlamanın ve saygı göstermenin geleneksel bir yoludur. Kabilenin üyeleri, ellerini sallamadan önce ellerine tükürürler. Kabile üyeleri bunu yeni doğmuş bebeklere ve yeni gelinlere kutsanmaları ve iyi şans getirmeleri için yapıyorlar.

DANİMARKA'DA BEKARLARA TARÇIN ATARLAR

Danimarka'da, eğer doğum gününüzde hala bekarsanız, arkadaşlarınızın sizi tarçınla yıkama hakkı var.

ALMANYA'DA BİR DÜĞÜN ÖNCESİ TABAK PARÇALANIR

Almanya'da, Polterabend ismi verilen tabak kırma geleneği, düğün öncesi gerçekleşen bir ritüel. Evlenecek çiftin konukları, çiftin evine çömlek ve tabak getirip bu çömlek ve tabakları kırıyorlar. Daha sonra gelin ve damat, iyi şans getireceğine ve yaklaşan evlilikleri için ekip çalışmasını teşvik ettiğine inandıkları için bu kırık çömlekleri temizliyorlar.

ENDONEZYA'DA EVLENDİKTEN SONRA TUVALETİ KULLANMAK YASAK

Endonezya'da yeni evli bir çiftin 3 gün boyunca tuvalete gitmesine izin verilmez. Eğer bu kuralı delerlerse, bu evliliklerinde kötü şans olarak kabul edilir.