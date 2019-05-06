Bu ülkede insanlar birbirine tükürerek selam veriyor!

Tükürmek, Kenya'daki Masai kabilesinde selamlamanın ve saygı göstermenin geleneksel bir yoludur. Kabilenin üyeleri, ellerini sallamadan önce ellerine tükürürler. Kabile üyeleri bunu yeni doğmuş bebeklere ve yeni gelinlere kutsanmaları ve iyi şans getirmeleri için yapıyorlar.
DANİMARKA'DA BEKARLARA TARÇIN ATARLAR
Danimarka'da, eğer doğum gününüzde hala bekarsanız, arkadaşlarınızın sizi tarçınla yıkama hakkı var.
ALMANYA'DA BİR DÜĞÜN ÖNCESİ TABAK PARÇALANIR
Almanya'da, Polterabend ismi verilen tabak kırma geleneği, düğün öncesi gerçekleşen bir ritüel. Evlenecek çiftin konukları, çiftin evine çömlek ve tabak getirip bu çömlek ve tabakları kırıyorlar. Daha sonra gelin ve damat, iyi şans getireceğine ve yaklaşan evlilikleri için ekip çalışmasını teşvik ettiğine inandıkları için bu kırık çömlekleri temizliyorlar.
ENDONEZYA'DA EVLENDİKTEN SONRA TUVALETİ KULLANMAK YASAK
Endonezya'da yeni evli bir çiftin 3 gün boyunca tuvalete gitmesine izin verilmez. Eğer bu kuralı delerlerse, bu evliliklerinde kötü şans olarak kabul edilir.
ORTA DOĞU'DA SOL EL KULLANILMAZ
Bazı Orta Doğu ülkelerinde sol el banyoya gittikten sonra kendini temizlemek için kullanıldığından, kirli el yemek masasında kullanılmaz.
HİNDİSTAN'DA TUVALET KAĞIDI KULLANILMIYOR
Hindistan'da tuvaletin yanındaki küçük bir kovada bulunan su, tuvalet kağıdı yerine kullanılmaktadır. Tuvalet kağıdını kullanmak, boruları tıkayabilecek ve atık yaratabileceğinden dolayı pek iyi bir fikir olarak görülmez.
MEKSİKA'DA SARI GÜL HEDİYE EDİLMEZ
Bazı ülkeler bazı güllere özel anlamlar yüklemiştir. Meksika kültüründe sarı gülün, ölüm anlamına gelmesi gibi...
FİNLANDİYA'DA İŞ TOPLANTILARI SAUNA'DA YAPILIR
Finlandiya'da meslektaşların veya iş ortaklarının birlikte saunaya gidip daha rahat bir ortamda konuşmaları ortak bir gelenektir.
VENEZUELA'DA GEÇ KALMAK OLDUKÇA YAYGINDIR
Venezuela'da insanların bir yerden bir yere giderken geç kalması normaldir. Öyle ki, Venezuelalılar iş söz konusu olduğunda bile rahat bir tempo ile gidecekleri yere varıyorlar.
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