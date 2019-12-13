Bu ülkede timsah ve köpek eti yiyorlar

Vietnam'da deniz kenarında yer alan ve turistlerin gözdesi olan şehir Nha Trang orjinal restoranları ile ön plana çıkıyor. Nha Trang'a Ho Chi Minh ve Hanoi gibi büyük şehirlerden uçakla, trenle veya otobüsle ulaşmak mümkün. Nha Trang Vietnam'ın Bodrum'u olarak tanınıyor. Özellikle ve Rus ve Koreli turistlerin akınına uğrayan Nha Trang güzel plajlarıyla ünlü bir şehir. Gelin önce kısa bir video izleyelim ve Nha Trang sahillerine göz atalım, devamında Vietnam kültürünü tanımaya devam edelim. VIETNAM MUTFAĞI Vietnam denilince akla öncelikle tabi ki deniz ürünleri geliyor. Kıyı şeridi boyunca uzanan ülke deniz ürünleri çeşitleri açısından oldukça zengin. Her bütçeye göre deniz canlıları satılıyor. Sokaklarda pişirilip, bol bol tüketiliyor. Pazarlarda bol bol farklı balıklar, ıstakozlar, midyeler, yengeçler bulmak mümkün. Sadece büyük balıkçı tekneleri değil, ufak leğen benzeri sallar ile de balığa açılanlar var. 7’den 70’e herkes avlanmayı biliyor. Özellikle Hon Miau gibi adalarda bu ufak teknelerle deniz canlıları yakalanıyor ve denizin ortasında yüzen restoranlarda pişirilip servis ediliyor.

Deniz ürünleri bakımından bu kadar zenginken neden başka canlılara yönelmişler bilinmez ancak Vietnam’da gerçekten köpek eti yeniliyor. Hatta bazı insanlar köpek eti yemenin dayanıklılığı artırdığına inanıyor. Her ne kadar büyük şehirlerde ve restoranlarda fazla yaygın ve sık görülen bir durum olmasa da ülkede köpek eti yemek için herhangi bir engel yok. Bir diğer ilginç uygulamada timsah eti ile hazırlanan yemekler. Timsah etinden hamburger ve timsah çevirme oldukça yaygın. Nha Trang gibi turistik şehirlerde bazı restoranların önünde şişe takılmış kızartılan ufak boy timsahlar görmek mümkün. Tavuk etini andıran beyaz bir ete sahip olan timsah, Vietnam’ı ziyaret edenler tarafından merak ediliyor ve turistler tarafından tüketilme oranı yüksek. Şimdi gelin biraz da Vietnam’ın tatil şehri Nha Trang’ı ve mutlaka görülmesi gereken yerleri tanıyalım. NHA TRANG GEZİLECEK YERLER Hon Chong Plajı Merkezin biraz dışında küçük bir plaj. Bu koy, en uçtaki kayalıklarla ünlü. Turistler fotoğraf çekitrmek için buraya geliyorlar. Gerçekten tropik bir adada olduğunuzu size hissettiren bu cennetten köşe mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Ancak hatırlatmakta fayda var, sabah 9’den sonra hava çok sıcak ve nemli olduğu için sahilde vakit geçirmek çok zor. O yüzden plajları keşfetmek için sabah oldukça erken uyanmak gerekiyor.

Nha Trang Plajı Nha Trang Plajı sabah saat 4 ile 8 arası muhteşem. İşte sebebi! Nha Trang'da Vietnam halkı sabah çok erken uyanıyor. Güneş ise saat 5’te doğuyor. Sabah gün doğmadan halkın ciddi bir bölümü sahile spor yapmaya ve yüzmeye gidiyor. Kimi koşuyor, kimi egzersiz yapıyor. Bazı gruplar toplanıp birinin öncülüğünde dans ediyor. Nha Trang sahilleri sabahları inanılmaz hareketli. Deniz oldukça kalabalık. Vietnam’da mesai 7’de başlıyor. Halk öncesinde sporunu yapıp sahilde duş alıyor, sonra da motoruna atlayıp işe gidiyor. Plaj sabah erken saatlerden sonra sadece turistlere kalıyor ve çok daha tenha oluyor. Hava oldukça sıcak olduğu için sahilde uzun süre kalmak pek de mümkün değil. Bu yüzden aslında en güzelini Vietnamlılar yapıyor ve sabah hava serinken denizin ve doğanın tadını çıkarıyorlar. Hon Miau Nha Trang'a en yakın ada Hon Miau. Nha Trang'tan Hon Miau tekne ile 15 dakika sürüyor. Hon Miau bir balıkçı köyü. Adada yüzen restoranlar var. Restoranların etrafında filelerde tuttukları deniz canlılarını taze taze pişirip servis ediyorlar.

Minik leğen gibi balıkçı tekneleri tam fotoğraflık. Bu yuvarlak küçük teknelerde dengede durmak uzaktan zor görünse de Vietnamlılar bu duruma çok alışkın. Sadece balık tutmak için değil, adada bir noktadan başka bir noktaya gitmek için de bu tekneleri kullanıyorlar. Yerel halkı tanımak, yaşayışı gözlemlemek, turistlerden biraz olsun uzaklaşıp doğa ve denizle başbaşa kalmak için Hon Miau güzel bir seçenek. Dam Market Nha Trang'ın en büyük ve ünlü yerel pazarı. Sabah erken saatlerde açılıp akşam 6'ya doğru kapanıyor. Kıyafetten yiyecek içeceğe herşeyi bulmak mümkün. Pazarlık Asya genelinde olduğu gibi burada da altın kural. Pazarlık etmeden kesinlikle birşey almamak gerekiyor. Alışveriş yapmayı düşünmeseniz bile Vietnam kültürü hakkında daha fazla şey öğrenmek için pazarda kısa bir yürüyüş turistlerin yapılacaklar listesinde en başlarda yer alıyor. Pho Nagar Tapınağı Nha Trang'taki en orjinal ve mutlaka görülmesi gereken tarihi yerlerden biri bu tapınak. Pho Nagar Tapınağının özel bir hikayesi var. Cham uygarlığı sırasında yapılmış ve geçmişi 7. yüzyıla dayanıyor. Pho Nagar bu uygarlık için tanrıça gibi kurucu gibi önemli bir kadın figürü. Bu tapınak onun için inşaa edilmiş.