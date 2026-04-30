Bu ülkede turist sayısı yerlileri geçti! Akın akın ziyaretçi alıyor

Dünyanın dört bir yanında bazı turistik noktalar, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu yoğunluk, kimi zaman sokakları, otelleri ve restoranları adeta kilitliyor. Bu yoğun ilgi gören destinasyonlar ise şu şekilde:

VATİKAN: DÜNYANIN EN YOĞUN TURİZM NOKTASI

Vatikan Şehri, dünyanın en küçük bağımsız devleti olmasına rağmen her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Aziz Petrus Bazilikası ve Sistina Şapeli gibi ikonik yapılar nedeniyle bölge, adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Alternatif rota: İtalya’nın Floransa kenti, sanat ve mimariyi daha sakin bir atmosferde sunuyor.

ANDORRA: DAĞLAR ARASINDA TURİST YOĞUNLUĞU

Fransa ve İspanya arasında yer alan Andorra, küçük nüfusuna rağmen her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Alışveriş caddeleri ve termal merkezleriyle dikkat çekiyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı %3,79 Vade 0 Ay Toplam Tutar 67.417 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Alternatif rota: Fransa’nın sakin dağ kasabası Saint-Jean-Pied-de-Port, daha huzurlu bir deneyim sunuyor.

SAN MARINO: TARİH VE MANZARA

San Marino, Orta Çağ’dan kalma yapıları ve manzaralarıyla yoğun ilgi görüyor. Küçük nüfusa rağmen turist sayısı oldukça yüksek.

Alternatif rota: İtalya’nın Ravenna kenti, UNESCO mirası yapılarıyla daha sakin bir seçenek sunuyor.

BAHAMALAR: KARAYİPLERİN GÖZDESİ

Bahamalar, turkuaz denizi ve tropik atmosferiyle her yıl milyonlarca turisti çekiyor. Kruvaziyer gemilerinin de uğrak noktası olan ada ülkesi yoğun ziyaretçi trafiği yaşıyor.

Alternatif rota: Grenada, daha sakin plajları ve doğasıyla öne çıkıyor.

ST. KITTS VE NEVIS: KÜÇÜK AMA YOĞUN

Saint Kitts ve Nevis, küçük nüfusuna rağmen turizmde büyük ilgi görüyor. Plajları ve su sporlarıyla dikkat çeken ada ülkesi yıl boyunca yoğun ziyaretçi alıyor.

Alternatif rota: U.S. Virgin Islands’taki St. John, daha huzurlu bir tatil imkânı sunuyor.