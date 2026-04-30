Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bu ülkede turist sayısı yerlileri geçti! Akın akın ziyaretçi alıyor

Dünyanın en ünlü turizm noktalarında ziyaretçi sayısı yerleşik nüfusu katlarken, sokaklar ve tarihi alanlar adeta insan seline dönüşüyor. Kalabalıktan bunalan tatilciler ise artık aynı deneyimi daha sakin ve keşfedilmemiş alternatif rotalarda aramaya yöneliyor.

Dünyanın dört bir yanında bazı turistik noktalar, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu yoğunluk, kimi zaman sokakları, otelleri ve restoranları adeta kilitliyor. Bu yoğun ilgi gören destinasyonlar ise şu şekilde:

VATİKAN: DÜNYANIN EN YOĞUN TURİZM NOKTASI

Vatikan Şehri, dünyanın en küçük bağımsız devleti olmasına rağmen her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Aziz Petrus Bazilikası ve Sistina Şapeli gibi ikonik yapılar nedeniyle bölge, adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Alternatif rota: İtalya’nın Floransa kenti, sanat ve mimariyi daha sakin bir atmosferde sunuyor.

ANDORRA: DAĞLAR ARASINDA TURİST YOĞUNLUĞU

Fransa ve İspanya arasında yer alan Andorra, küçük nüfusuna rağmen her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Alışveriş caddeleri ve termal merkezleriyle dikkat çekiyor.

Alternatif rota: Fransa’nın sakin dağ kasabası Saint-Jean-Pied-de-Port, daha huzurlu bir deneyim sunuyor.

SAN MARINO: TARİH VE MANZARA

San Marino, Orta Çağ’dan kalma yapıları ve manzaralarıyla yoğun ilgi görüyor. Küçük nüfusa rağmen turist sayısı oldukça yüksek.

Alternatif rota: İtalya’nın Ravenna kenti, UNESCO mirası yapılarıyla daha sakin bir seçenek sunuyor.

BAHAMALAR: KARAYİPLERİN GÖZDESİ

Bahamalar, turkuaz denizi ve tropik atmosferiyle her yıl milyonlarca turisti çekiyor. Kruvaziyer gemilerinin de uğrak noktası olan ada ülkesi yoğun ziyaretçi trafiği yaşıyor.

Alternatif rota: Grenada, daha sakin plajları ve doğasıyla öne çıkıyor.

ST. KITTS VE NEVIS: KÜÇÜK AMA YOĞUN

Saint Kitts ve Nevis, küçük nüfusuna rağmen turizmde büyük ilgi görüyor. Plajları ve su sporlarıyla dikkat çeken ada ülkesi yıl boyunca yoğun ziyaretçi alıyor.

Alternatif rota: U.S. Virgin Islands’taki St. John, daha huzurlu bir tatil imkânı sunuyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.