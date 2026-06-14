Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Buz mağaraları ve buhar bacaları dip dibe! Burada sıcak ve soğuk göl birlikte akıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarındaki Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Kalderası, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Buz mağaraları ve buhar bacaları dip dibe! Burada sıcak ve soğuk göl birlikte akıyor

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) kapsamında ‘Mükemmeliyet’ ödülüne sahip olan, 2 bin 250 metre rakımdaki Nemrut Kalderası, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağaraları, buhar bacaları ve eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ziyaretçi sayısında gözle görülür artış yaşanırken, Nemrut Kalderası hafta sonu boyunca yüzlerce doğaseveri ağırladı.

Buz mağaraları ve buhar bacaları dip dibe! Burada sıcak ve soğuk göl birlikte akıyor 1

GÖREN BÜYÜLENİYOR

Çanakkale'den tur kapsamında bölgeye gelen Zeynep Küçükoğuz, Nemrut Kalderası'nın büyüleyici atmosferinden etkilendiğini belirterek, "Daha önce de gelmiştim. Yeniden gelmek nasip oldu. Anadolu'nun her köşesi ayrı güzel ancak buranın doğası gerçekten etkileyici. Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

İstanbul'dan gelen Mahir Uğurel ise Nemrut Kalderası'nın yanı sıra bölgedeki doğal ve tarihi zenginliklerden de etkilendiklerini ifade etti. Bölgenin eşsiz bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Uğurel, "Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Süphan Dağı ve Van Gölü muhteşem bir bütünlük oluşturuyor. Doğası ve manzarasıyla herkesi kendine hayran bırakan bu bölge mutlaka görülmeli" diye konuştu.

Buz mağaraları ve buhar bacaları dip dibe! Burada sıcak ve soğuk göl birlikte akıyor 2

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Özdemir de ailesiyle birlikte ziyaret ettiği Nemrut Kalderası'nın korunması gereken önemli bir doğal miras olduğunu vurgulayarak, "Her yıl imkan buldukça Bitlis ve Tatvan'a geliyoruz. Muhteşem bir manzaraya sahip. Tatvan, Van Gölü, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve Nemrut Krater Gölü bölgenin önemli değerleri arasında yer alıyor. Burası korunması gereken bir dünya mirasıdır. Herkesin daha hassas davranması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Buz mağaraları ve buhar bacaları dip dibe! Burada sıcak ve soğuk göl birlikte akıyor 3

Profesyonel tur rehberi Zübeyir Ayaz ise beraberindeki Fransız turist kafilesiyle Nemrut'u ziyaret ettiklerini belirterek, "Grubumuz Gürcistan gezisinin ardından Aktaş Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Nemrut Kalderası, dünyanın en büyük krater gölleri arasında yer alıyor. Manzarasıyla son derece özel bir yer. Ülkemizin doğal güzellikleri bakımından ne kadar zengin olduğunun en güzel örneklerinden biri" dedi.

Dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut Kalderası, özellikle yaz aylarında artan turist yoğunluğuyla Bitlis turizminin en önemli destinasyonları arasında yer almayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ülkenin nüfusuna sınırlandırma geliyor! AB'yi bile tanımayacakO ülkenin nüfusuna sınırlandırma geliyor! AB'yi bile tanımayacak
3 yıl sonra şarıl şarıl akmaya başladı! 4 farklı mağaradan geliyor3 yıl sonra şarıl şarıl akmaya başladı! 4 farklı mağaradan geliyor

Anahtar Kelimeler:
Bitlis Gölbaşı Peri bacaları mağara buz buhar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Eski eşini ve ihbara giden polisi yaralayıp intihar etti

Eski eşini ve ihbara giden polisi yaralayıp intihar etti

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Vasiyetini açıkladı! Milyonluk çiftliğini tek bir yere bırakacak

Vasiyetini açıkladı! Milyonluk çiftliğini tek bir yere bırakacak

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını Pazartesi günü hizmete açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını Pazartesi günü hizmete açacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.