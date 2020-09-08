Bu ülkelere giderseniz dikkat! Anı olsun diye çektiğiniz fotoğraf başınıza iş açabilir

Hayalini kurduğunuz ülkeye sonunda gittiniz ancak fotoğraf çekmenin bazı yerlerde yasak olduğunu öğrendiniz bu kuşkusuz kötü bir durum ancak yasalarla uğraşmak istemeyeceğinizden eminiz.
Amsterdam'daki Red Light District yani Kırmızı Fener Mahallesi genelevleri, striptiz kulüpleri, sex shop, kanalları ve kafeleriyle ünlü bir yer. Şehrin bu bölümünde, turistler pencerelerde duran seks işçilerinin fotoğraflarını çekmek istediklerinde bir yasakla karşılaşabilirler. Çünkü pencelerde duran seks işçilerinin fotoğraflarının çekilmesi mülk sahiplerini oldukça rahatsız ediyor. Bu yere bir kamera taşıyarak gelirseniz, en iyi ihtimalle birisi sizi uzaklaştırabilir, en kötü ihtimalle dayak yiyebilirsiniz.
Bu ülkede kadınları rızaları olmadan, halka açık yerlerde bile fotoğraflamak yasak. Bu kurala uymayı ihmal etmek, bir cinsel saldırı eylemi olarak kabul edilir. Para cezasının yanında 5 yıla kadar hapis cezası uygulanır.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, fotoğraf çekmeyle ilgili yasalar Güney Kore'dekinden çok daha rahat. Yine de, bazı durumlarda başınız belaya girebilir, en olası olanı özel mülkiyetin fotoğraflarını çekmek olabilir. Her zaman önce mülk sahibinden fotoğraf çekmek için izin almanız tavsiye edilir.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yasak yerlerde fotoğraf çekmek 1 ila 3 ay hapis ve 1.361 dolar para cezasına neden olabilir. Ayrıca Şeyhlerin hükümet binalarını, bazı köprülerini ve saraylarını fotoğraflayamazsınız.
Bu ülkeyi ziyaret etmek istiyorsanız, hareketleriniz ve davranışlarınız üzerindeki ciddi kısıtlamalara hazırlıklı olun. Kuzey Kore'de, otelinizden rehber olmadan ayrılmanıza izin verilmez ve rehberin izni olmadan fotoğraf çekemezsiniz. Uymazsanız, kendinizi para cezası veya daha kötü bir şeyle karşı karşıya bulacaksınız.
İngilizler kamera delisi turistlere anlayışla davranma eğilimindedir. Ülkenin hemen hemen her yerinde amatör fotoğraflar çekebilirsiniz, ancak ticari fotoğrafçılık özel izin gerektirir. Örneğin Trafalgar Meydanı ve Parlamento Meydanı'nda ticari çekimler ancak Londra Belediye Başkanı'nın izni ile yapılabilir.
Japonya'da belirli tapınak ve heykellerin fotoğrafını çekmek yasaktır. İnanışa göre, fotoğraf çekmek ruhları rahatsız edebilir.
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