Bu ülkelere giderseniz dikkat! Anı olsun diye çektiğiniz fotoğraf başınıza iş açabilir

Hayalini kurduğunuz ülkeye sonunda gittiniz ancak fotoğraf çekmenin bazı yerlerde yasak olduğunu öğrendiniz bu kuşkusuz kötü bir durum ancak yasalarla uğraşmak istemeyeceğinizden eminiz.

AMSTERDAM, HOLLANDA

Amsterdam'daki Red Light District yani Kırmızı Fener Mahallesi genelevleri, striptiz kulüpleri, sex shop, kanalları ve kafeleriyle ünlü bir yer. Şehrin bu bölümünde, turistler pencerelerde duran seks işçilerinin fotoğraflarını çekmek istediklerinde bir yasakla karşılaşabilirler. Çünkü pencelerde duran seks işçilerinin fotoğraflarının çekilmesi mülk sahiplerini oldukça rahatsız ediyor. Bu yere bir kamera taşıyarak gelirseniz, en iyi ihtimalle birisi sizi uzaklaştırabilir, en kötü ihtimalle dayak yiyebilirsiniz.

GÜNEY KORE

Bu ülkede kadınları rızaları olmadan, halka açık yerlerde bile fotoğraflamak yasak. Bu kurala uymayı ihmal etmek, bir cinsel saldırı eylemi olarak kabul edilir. Para cezasının yanında 5 yıla kadar hapis cezası uygulanır.

ABD

Amerika Birleşik Devletleri'nde, fotoğraf çekmeyle ilgili yasalar Güney Kore'dekinden çok daha rahat. Yine de, bazı durumlarda başınız belaya girebilir, en olası olanı özel mülkiyetin fotoğraflarını çekmek olabilir. Her zaman önce mülk sahibinden fotoğraf çekmek için izin almanız tavsiye edilir.