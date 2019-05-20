Bu yapıtların neyden yapıldığını öğrenince şoke olacaksınız!

Çocukluğunda LEGO parçalarıyla oynamayan yoktur. Özellikle söz konusu hayal gücü ise kim bilir o LEGO parçalarla neler ortaya çıkarmışsınızdır. Tabii bunların hepsi gençlik günlerinizde kaldı ama işte bazen yetişkin olsanız bile çocukluk anılarını geçmişte bırakmak zor olabilir ya da aynı çocukluğunuzda olduğu gibi sizi mutlu eden LEGO parçalarıyla bu sefer büyük bir birey olarak bambaşka tasarımlar yapmak isteyebilirsiniz.

Şimdi, LEGO fikirleri söz konusu olduğunda, inşa edebileceğin şeyler sonsuza uzanır. Aynı bu haberde göreceğiniz şeylerde olduğu gibi... İşte gerçeğe çok yakın dinozorlardan, içinde neredeyse yaşanabilir eve kadar LEGO parçalarıyla yapılan birbirinden ilginç LEGO tasarımları...





