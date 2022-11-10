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Bu yarışı kim kazanacak? Fenerbahçe ve Galatasaray Fransız golcü için girişimlere başladı

10.11.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Galatasaray yine bir transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin, sözleşmesi bitecek olan Fransız oyuncu Moussa Dembélé için yarışa girdiği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncu için iki takım da girişimlere başladı.

Bu yarışı kim kazanacak? Fenerbahçe ve Galatasaray Fransız golcü için girişimlere başladı
Moussa Dembele

Moussa Dembele

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Şampiyonluk yolunda kritik adımlar atmayı planlayan Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez saha dışında karşı karşıya geldi. Devre arasında yapılacak transfer planlarına başlayan iki ezeli rakip, Moussa Dembélé için yarışıyor.

ÜSTELİK BEDAVAYA

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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncuyu bedavaya kadrosuna katmayı planlayan iki ekip yarışa tutuştu. 26 yaşındaki golcü oyuncu Lyon ile sözleşme yenilemeyeceğini yetkililere bildirdi. Bu olaydan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray görüşmelere başladı.

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Moussa Dembélé'nin sadece forvette değil, kanatlarda da oynayabiliyor olması iki hocayı adeta cezbetti. Yönetimlerine bu oyuncunun transfer edilmesi için rapor veren ikiliden kimin galip geleceği sezon sonunda belli olacak.


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Moussa Dembele fenerbahçe galatasaray

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