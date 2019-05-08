YEMEK

Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde yılda bir kez yapılan yemek 669 yıllık tarifle ve o günden gelen yerli tohumlardan elde edilen 13 çeşit tahılla yapılıyor. Bursa’nın her yerinden binlerce kişi bu yemek ve şenlikler için Keles’e geliyor.

Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

Bursa’nın gelenek ve göreneklerine bağlı Keles ilçesi Sorgun köyünde 669 yıldır bir gelenek yaşatılıyor. Köylüler her Mayıs ayının ilk haftasında o yılki mahsulleri "bereketli olsun" diye hayır yemeği yapıyor. Yapılan bu yemek ise çok özel bir karışımdan ve yılda sadece bir kez pişiriliyor.

AW697430_11

Köydeki her haneden geçtiğimiz yıl ekip biçtikleri tahıllardan toplanıyor. Toplanan 13 çeşit tahıl 669 yıl önceki gibi taş değirmende öğütülüyor. Sonra bu öğütülen tahıllardan dede aşı dedikleri yemeği yaparak Bursa’nın her yerinden gelen misafirlere ikram ediyorlar. Gelen misafirler de yılda sadece bir kez bu köyde önlerine konulan dede aşını afiyetle yiyor.

Bu yemeğin 669 yıldır yapıldığını ifade eden Keles Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "Köydeki her haneden kendi yerli tohumlarıyla ürettikleri 13 çeşit tahıl malzemesi topluyoruz. Bu yemeği o yıl tarlaya ektiğimiz mahsullerin bereketli olması için pişirip gelen misafirlere ikram ediyoruz. Bugün bu yemeğe Bursa’nın her yerinden 3 bin kişi katıldı. Yaptığımız yemeklerde teknolojik hiç bir malzeme kullanmadan yapıyoruz. 13 tahıl malzemesiyle yaptığımız yemeğin ismi dede aşı. Her haneden toplanan tahıllar kazanlara eşit şekilde dökülerek bu yemek yapılıyor" dedi.

AW697430_01

Bu yıl 669’uncusu pişen dede aşını afiyetle yediklerini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Mersin, "Sorgun Derneğimiz bu etkinliği her yıl hakkıyla yapıyor. Bu yılda katılım çok üst düzeyde. Rabbim düzenleyenlerden razı olsun" dedi.

AW697430_02

Keles Ak Parti İlçe Başkanı Özcan Yeni, "Bu dede aşı dediğimiz yemek yaza girerken köyümüz tarafından her yıl pişirilir. Buraya gelen misafirlerde 669 yıllık tarifle yapılan dede aşından afiyetle yerler" diye konuştu.

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
Yoğurtla beraber yediğinizde öyle bir faydası var ki...Yoğurtla beraber yediğinizde öyle bir faydası var ki...
Bu suyu içen iftara kadar susamıyorBu suyu içen iftara kadar susamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa yöresel yemekler bursa yemekleri

En Çok Okunan Haberler

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Cem Yılmaz'dan o eleştirilere yanıt geldi!

Cem Yılmaz'dan o eleştirilere yanıt geldi!

Hangi bölgeye ait olduğu tartışılıyor! Gece 3'te hazırlamaya başlayıp...

Hangi bölgeye ait olduğu tartışılıyor! Gece 3'te hazırlamaya başlayıp...

Ramazan'da kapış kapış satılıyor

Ramazan'da kapış kapış satılıyor

Kompostoya tarçın, yemeğe kimyon katın

Kompostoya tarçın, yemeğe kimyon katın

Orucunuzu neden ılık su ile açmalısınız?

Orucunuzu neden ılık su ile açmalısınız?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya mutfağından: Kaymak baklavası

Konya mutfağından: Kaymak baklavası

Bol bol erik yemeniz için 8 muazzam neden

Yoğurtla beraber yediğinizde öyle bir faydası var ki...

Bu suyu içen iftara kadar susamıyor

Bu suyu içen iftara kadar susamıyor

Ramazan'da ne pişirsem derdine son verecek en lezzetli tarifler

Ramazan'da ne pişirsem derdine son verecek en lezzetli tarifler

Yutabilene aşk olsun! Görüntüsüyle şaşkına çeviren 10 sebze

Dev sebzeyle aşk yaşadı

Kompostoya tarçın, yemeğe kimyon katın

Kompostoya tarçın, yemeğe kimyon katın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.