Bu yemekler şifa dağıtıyor! Bu sonbahar yemeklerini sofranızdan eksik etmeyin

Sağlıklı çorbalar, iç ısıtan içeceklerle evde deneyebileceğiniz lezzetli sonbahar besinleri...
10 kişilik olan bu çorbayı hazırlama süreniz 10 dakika pişirme süreniz ise 1 saat 40 dakika.
Kabakların üstünü kesin ve bir kenara koyun. Ortasından tohumları ve lifleri çıkarın. Lifleri atın. Kabak çekirdeğini ayrı ayrı kavurabilirsiniz. Bir bıçak ve kaşık kullanarak balkabağını oyup eti çıkarın. Sağlam bir çorba kabına sahip olmak için balkabağının iç tarafına yaklaşık 3 cm iç bırakın. Kısık ateşte bir tencerede yağı eritip soğanları ilave edin. Yumuşak ve altın rengine gelene kadar on dakika pişirin. Kabak içi, tarçın, muskat ekleyin ve tuz ve karabiber ekleyin. Isıyı ortama yükseltin ve tavayı kapatın. Kabak tamamen pişene kadar tabanın yanmasını önlemek için ara sıra karıştırarak 40-45 dakika pişirin. Et suyu ekleyin, kaynatın ve çorbayı yumuşayana kadar el blenderi ile karıştırın. Çorbayı tekrar ısıtın, 30 dakika pişirin.
Bu arada fırını 170 derecede ısıtın. Kabak kabuğuna çorba dökün. Kabak kapağını üzerine koyun ve bir fırın tepsisine koyun. Yaklaşık 45 dakika fırında pişirin. Servis yapmak için dikkatlice fırından çıkarın ve çorbayı balkabağında servis edin.
Hazırlama süresi: 25 dakika; pişirme süresi: 20 dakika. 8 kişilik.
Fırını önceden 200 derecede ısıtın. Bir fırın tepsisine biraz tereyağı sürün. Kabağı parçalara ayırın ve üzerini kapatacak kadar su ile bir tencereye koyun. Kaynatın ve on dakika pişirin. Süzün ve ezin, ardından soğumaya bırakın. Un ve kabartma tozunu bir kaseye koyun. Tereyağı ekleyin ve ekmek kırıntısı benzeri bir kıvam elde edene kadar birbirine sürün.Kabağı karışıma ekleyin, ardından peynirinizi ve otlarınızı ekleyin. Ayrıca hamur yapmaya yetecek kadar süt ekleyin.
Çalışma yüzeyinize un serpin ve hamuru 30 saniye yoğurun. Hamuru toplar haline getirin ve çörekler yaklaşık 3 cm kalınlığında kesin. Aralıklı olduklarından emin olarak bir fırın tepsisine yerleştirin ve süt sürün. Çörekler altın rengi olana kadar yaklaşık 12 dakika fırında pişirin. Sonra çıkarın ve soğutun.
Hazırlama süresi: 10 dakika; pişirme süresi: 40 dakika. 4 kişilik.
Kabağı dilimleyin ve kabuğunu soyun, ardından 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve her birini bir tutam tuz ve karabiberle büyük bir kaba koyun. 220 derece 30 dakika pişirin. Mantarları, zeytinyağı, birkaç dal biberiye ve bir avuç ceviz ile karıştırın.
Şekerlemeleri bir kaseye koyun ve mikrodalgada eritin bu orta-yüksek ısıda 30 saniye içinde yapılmalıdır. Kupanızın kenarını erimiş şekerlemelerde döndürün ve iyice kaplandığından emin olun. Sütü beş veya altı çikolatalı trüf içeren bir sürahiye koyun, yüksek ateşte iki dakika mikrodalgaya koyun. Süt köpürtücü ile karıştırın. Üzerine bol miktarda fıstık kreması koyun.
Fırını önceden 200C'ye ısıtın. Kabağı bir fırın tepsisine koyun, folyo ile örtün ve yumuşayana kadar 15-20 dakika fırında pişirin. Bu arada, hamur işlerini açın ve turta kalıbına koyun. 15 dakika pişirin.
Kabak pişince bir mutfak robotuna şeker, krema, yumurta, tarçın ve vanilyayı koyun ve iyice karışana kadar çırpın. Dolguyu önceden pişirilmiş hamur işi kutusuna dikkatlice dökün, fırını 180 ° C'ye düşürün ve sertleşene kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Soğumasına izin verin.
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