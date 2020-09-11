Bu yemekler şifa dağıtıyor! Bu sonbahar yemeklerini sofranızdan eksik etmeyin

Kabakların üstünü kesin ve bir kenara koyun. Ortasından tohumları ve lifleri çıkarın. Lifleri atın. Kabak çekirdeğini ayrı ayrı kavurabilirsiniz. Bir bıçak ve kaşık kullanarak balkabağını oyup eti çıkarın. Sağlam bir çorba kabına sahip olmak için balkabağının iç tarafına yaklaşık 3 cm iç bırakın. Kısık ateşte bir tencerede yağı eritip soğanları ilave edin. Yumuşak ve altın rengine gelene kadar on dakika pişirin. Kabak içi, tarçın, muskat ekleyin ve tuz ve karabiber ekleyin. Isıyı ortama yükseltin ve tavayı kapatın. Kabak tamamen pişene kadar tabanın yanmasını önlemek için ara sıra karıştırarak 40-45 dakika pişirin. Et suyu ekleyin, kaynatın ve çorbayı yumuşayana kadar el blenderi ile karıştırın. Çorbayı tekrar ısıtın, 30 dakika pişirin. Bu arada fırını 170 derecede ısıtın. Kabak kabuğuna çorba dökün. Kabak kapağını üzerine koyun ve bir fırın tepsisine koyun. Yaklaşık 45 dakika fırında pişirin. Servis yapmak için dikkatlice fırından çıkarın ve çorbayı balkabağında servis edin.

BAL KABAKLI ÇÖREK

Hazırlama süresi: 25 dakika; pişirme süresi: 20 dakika. 8 kişilik.

40 gr tereyağı

200 gr kabak içi, küçük parçalar halinde kesilmiş

225 gram un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 avuç rendelenmiş kaşar

1 küçük avuç taze kişniş

4 yemek kaşığı süt

Fırını önceden 200 derecede ısıtın. Bir fırın tepsisine biraz tereyağı sürün. Kabağı parçalara ayırın ve üzerini kapatacak kadar su ile bir tencereye koyun. Kaynatın ve on dakika pişirin. Süzün ve ezin, ardından soğumaya bırakın. Un ve kabartma tozunu bir kaseye koyun. Tereyağı ekleyin ve ekmek kırıntısı benzeri bir kıvam elde edene kadar birbirine sürün.Kabağı karışıma ekleyin, ardından peynirinizi ve otlarınızı ekleyin. Ayrıca hamur yapmaya yetecek kadar süt ekleyin.

Çalışma yüzeyinize un serpin ve hamuru 30 saniye yoğurun. Hamuru toplar haline getirin ve çörekler yaklaşık 3 cm kalınlığında kesin. Aralıklı olduklarından emin olarak bir fırın tepsisine yerleştirin ve süt sürün. Çörekler altın rengi olana kadar yaklaşık 12 dakika fırında pişirin. Sonra çıkarın ve soğutun.

EN İYİ SONBAHAR SALATASI

Hazırlama süresi: 10 dakika; pişirme süresi: 40 dakika. 4 kişilik.

1 orta boy kabak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

250 gr mantar

2 dal biberiye

1 avuç ceviz

Kabağı dilimleyin ve kabuğunu soyun, ardından 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve her birini bir tutam tuz ve karabiberle büyük bir kaba koyun. 220 derece 30 dakika pişirin. Mantarları, zeytinyağı, birkaç dal biberiye ve bir avuç ceviz ile karıştırın.