YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bu yemekler şifa dağıtıyor! Bu sonbahar yemeklerini sofranızdan eksik etmeyin

Bu yemekler şifa dağıtıyor! Bu sonbahar yemeklerini sofranızdan eksik etmeyin

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yataktan kalkmak istemediğiniz sabahlar, erken kararan hava, sararmış yapraklarla kış mevsiminin habercisi olan sonbaharı hissetmeye başladık. Gelin enerji artıran zinde tutan sonbahar yemekleri hazırlayalım.

Bu yemekler şifa dağıtıyor! Bu sonbahar yemeklerini sofranızdan eksik etmeyin

Sağlıklı çorbalar, iç ısıtan içeceklerle evde deneyebileceğiniz lezzetli sonbahar besinleri...

BAL KABAĞI ÇORBASI

10 kişilik olan bu çorbayı hazırlama süreniz 10 dakika pişirme süreniz ise 1 saat 40 dakika.

  • 1 orta boy kabak
  • 125 gr tereyağı
  • 2 soğan, soyulmuş ve doğranmış
  • 1 çubuk tarçın
  • ½ çay kaşığı hindistan cevizi rendesi,
  • Tuz ve karabiber, baharat
  • 1,7 litre tavuk suyu

Kabakların üstünü kesin ve bir kenara koyun. Ortasından tohumları ve lifleri çıkarın. Lifleri atın. Kabak çekirdeğini ayrı ayrı kavurabilirsiniz. Bir bıçak ve kaşık kullanarak balkabağını oyup eti çıkarın. Sağlam bir çorba kabına sahip olmak için balkabağının iç tarafına yaklaşık 3 cm iç bırakın. Kısık ateşte bir tencerede yağı eritip soğanları ilave edin. Yumuşak ve altın rengine gelene kadar on dakika pişirin. Kabak içi, tarçın, muskat ekleyin ve tuz ve karabiber ekleyin. Isıyı ortama yükseltin ve tavayı kapatın. Kabak tamamen pişene kadar tabanın yanmasını önlemek için ara sıra karıştırarak 40-45 dakika pişirin. Et suyu ekleyin, kaynatın ve çorbayı yumuşayana kadar el blenderi ile karıştırın. Çorbayı tekrar ısıtın, 30 dakika pişirin.
Bu arada fırını 170 derecede ısıtın. Kabak kabuğuna çorba dökün. Kabak kapağını üzerine koyun ve bir fırın tepsisine koyun. Yaklaşık 45 dakika fırında pişirin. Servis yapmak için dikkatlice fırından çıkarın ve çorbayı balkabağında servis edin.

BAL KABAKLI ÇÖREK

Hazırlama süresi: 25 dakika; pişirme süresi: 20 dakika. 8 kişilik.

  • 40 gr tereyağı
  • 200 gr kabak içi, küçük parçalar halinde kesilmiş
  • 225 gram un
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 avuç rendelenmiş kaşar
  • 1 küçük avuç taze kişniş
  • 4 yemek kaşığı süt

Fırını önceden 200 derecede ısıtın. Bir fırın tepsisine biraz tereyağı sürün. Kabağı parçalara ayırın ve üzerini kapatacak kadar su ile bir tencereye koyun. Kaynatın ve on dakika pişirin. Süzün ve ezin, ardından soğumaya bırakın. Un ve kabartma tozunu bir kaseye koyun. Tereyağı ekleyin ve ekmek kırıntısı benzeri bir kıvam elde edene kadar birbirine sürün.Kabağı karışıma ekleyin, ardından peynirinizi ve otlarınızı ekleyin. Ayrıca hamur yapmaya yetecek kadar süt ekleyin.
Çalışma yüzeyinize un serpin ve hamuru 30 saniye yoğurun. Hamuru toplar haline getirin ve çörekler yaklaşık 3 cm kalınlığında kesin. Aralıklı olduklarından emin olarak bir fırın tepsisine yerleştirin ve süt sürün. Çörekler altın rengi olana kadar yaklaşık 12 dakika fırında pişirin. Sonra çıkarın ve soğutun.

EN İYİ SONBAHAR SALATASI

Hazırlama süresi: 10 dakika; pişirme süresi: 40 dakika. 4 kişilik.

  • 1 orta boy kabak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber
  • 250 gr mantar
  • 2 dal biberiye
  • 1 avuç ceviz

Kabağı dilimleyin ve kabuğunu soyun, ardından 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve her birini bir tutam tuz ve karabiberle büyük bir kaba koyun. 220 derece 30 dakika pişirin. Mantarları, zeytinyağı, birkaç dal biberiye ve bir avuç ceviz ile karıştırın.

SONBAHAR İÇECEĞİ

  • 100 gr Marshmallow
  • 300ml süt
  • 1 paket çikolatalı trüf
  • Fıstık kreması

Şekerlemeleri bir kaseye koyun ve mikrodalgada eritin bu orta-yüksek ısıda 30 saniye içinde yapılmalıdır. Kupanızın kenarını erimiş şekerlemelerde döndürün ve iyice kaplandığından emin olun. Sütü beş veya altı çikolatalı trüf içeren bir sürahiye koyun, yüksek ateşte iki dakika mikrodalgaya koyun. Süt köpürtücü ile karıştırın. Üzerine bol miktarda fıstık kreması koyun.

BAL KABAKLI PAY

  • 500 gr tart hamuru
  • 350 gr kabak içi, parçalar halinde kesilmiş
  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 250 ml krema
  • 3 büyük yumurta
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı vanilya özü

Fırını önceden 200C'ye ısıtın. Kabağı bir fırın tepsisine koyun, folyo ile örtün ve yumuşayana kadar 15-20 dakika fırında pişirin. Bu arada, hamur işlerini açın ve turta kalıbına koyun. 15 dakika pişirin.
Kabak pişince bir mutfak robotuna şeker, krema, yumurta, tarçın ve vanilyayı koyun ve iyice karışana kadar çırpın. Dolguyu önceden pişirilmiş hamur işi kutusuna dikkatlice dökün, fırını 180 ° C'ye düşürün ve sertleşene kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Soğumasına izin verin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Hem Kolay Hem de Yoğun Çikolatalı Kumlu Pasta TarifiHem Kolay Hem de Yoğun Çikolatalı Kumlu Pasta Tarifi
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Tadına bakmak için il dışından geliyorlar! Etin en güzel hali
Tadına bakmak için il dışından geliyorlar! Etin en güzel hali
İncir yedikten sonra neden bir bardak su içmelisiniz?
İncir yedikten sonra neden bir bardak su içmelisiniz?
Orijinal Kayseri sucuğu nasıl yapılır?
Orijinal Kayseri sucuğu nasıl yapılır?
Yumuşacık ve Sağlıklı! Evde Hamburger Ekmeği Tarifi
Yumuşacık ve Sağlıklı! Evde Hamburger Ekmeği Tarifi
İlginizi Çekebilir
Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları
Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları
Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi
Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Hindistan Cevizli Brownie
Hindistan Cevizli Brownie
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef'te Mehmet Şef bu tarifle herkesi ekrana kitledi! İşte ıstakoz pişirme püf noktaları
MasterChef'te Mehmet Şef bu tarifle herkesi ekrana kitledi!
Hem Kolay Hem de Yoğun Çikolatalı: Kumlu Pasta Tarifi
Hem Kolay Hem de Yoğun Çikolatalı Kumlu Pasta Tarifi
Orijinal Kayseri sucuğu nasıl yapılır?
Orijinal Kayseri sucuğu nasıl yapılır?
Ağızda lokum gibi dağılan, kuzu incik tarifi
Ağızda lokum gibi dağılan, kuzu incik tarifi
Yumuşacık ve Sağlıklı! Evde Hamburger Ekmeği Tarifi
Yumuşacık ve Sağlıklı! Evde Hamburger Ekmeği Tarifi
Denizlerin kralı palamut nasıl pişirilir?
Denizlerin kralı palamut nasıl pişirilir? Bu tarif kimsede yok!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.