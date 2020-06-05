Bu yemekleri sakın tekrar ısıtmayın! Sonuçları çok tehlikeli...

Hepimiz, birden fazla ısıtıldığında yiyeceklerin besin değerini kaybettiğini biliriz. İlk öğrendiğimiz yemek pişirme kuralı neydi? Bir pişirme, iki ısıtma. Besin değeri kaybının dışında, tekrar tekrar ısıtılan bazı yemekler sağlık sorunlarına da neden olur. Bazı yiyeceklerin sindirim sistemi rahatsızlıkları başta olmak üzere olumsuz etkileri tekrar ısıtma ile ortaya çıkıyor. Biz de piştiği gün tüketilmesi önerilen, tekrar ısıtılmaması gereken yemekleri sizin için sıraladık:
Kırmızı ete göre daha yüksek oranda protein içeren tavuk, tekrar ısıtıldığında protein yapısını değiştirir. Bu değişiklik sindirim sistemi sorunlarına yol açabileceği gibi büyük oranda gıda zehirlemesi riski taşır.
Isıtmak yerine ne yapmalı? Soğuk sandviçler için kalmış tavuk parçalarından daha ideali olamaz! Taze malzemelerle birleştirerek sağlıklı salatalarda da kalmış tavuk parçalarını kullanabilirsiniz.
Baş tacımız, her yemeğin eşlikçisi pilav ısıtıldığında zehirleme riski taşır. Bacillus cereus adı verilen bakteri sporları, pilavın ısıtılmasıyla çoğalarak toksin üretirler.
Isıtmak yerine ne yapmalı? Uzak Doğu mutfağına uzanıp kızarmış pirinç denemeye ne dersiniz? Yumurta, rende parmesan peyniri ve biraz baharat ilavesiyle kalmış pilavdan yapacağınız topları, galeta ununa bulayarak kızartabilirsiniz.
Haşlanmış yumurta, tekrar kaynatılarak ısıtıldığında oksitlenerek toksin üretir hale gelir. Üstelik yüksek ısı, yumurtanın içeriğini trans yağa dönüştürür.
Isıtmak yerine ne yapmalı? Protein deposu haşlanmış yumurtaları, mevsim yeşillikleri içeren salatalarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çeri domates ve peynir ekleyerek oldukça besleyici bir öğle menüsü oluşturabilirsiniz.
Temel Reis'in güç kaynağı ıspanağın asla ısıtılmaması gerekir. Ispanağın tekrar ısıtılması, içeriğindeki demirin oksitlenmesine neden olabilir. Ispanak, demir dışında nitrat da içerir. Nitrat içeren sebzeler tekrar ısıtıldıklarında kanserojen hale gelebilirler. Tıpkı ıspanak gibi yüksek oranda nitrat içeren kereviz, pancar ve şalgam da ısıtılmaması gereken sebzeler arasında yer alıyor.
Isıtmak yerine ne yapmalı? Ispanağı pişirdikten sonra hızlıca tüketin. Zeytinyağlı kereviz yemeklerini soğuk tüketebilirsiniz. Özellikle portakalla pişenlerin lezzetine bayılacaksınız !
Mantarların ısıtılması yapılabilecek en tehlikeli mutfak hatalarından biridir. Mantarı yeniden ısıtmak, serbest radikal içeren toksinleri ortaya çıkaracağından sindirim sisteminize zarar verebilir.
Isıtmak yerine ne yapmalı? Tıpkı ıspanak gibi mantar da piştiği gibi tüketilmelidir. Yine de ertesi gün yemekte ısrarcıysanız soğuk tüketmeye özen gösterin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum