Bu yemekleri sakın tekrar ısıtmayın! Sonuçları çok tehlikeli...

Hepimiz, birden fazla ısıtıldığında yiyeceklerin besin değerini kaybettiğini biliriz. İlk öğrendiğimiz yemek pişirme kuralı neydi? Bir pişirme, iki ısıtma. Besin değeri kaybının dışında, tekrar tekrar ısıtılan bazı yemekler sağlık sorunlarına da neden olur. Bazı yiyeceklerin sindirim sistemi rahatsızlıkları başta olmak üzere olumsuz etkileri tekrar ısıtma ile ortaya çıkıyor. Biz de piştiği gün tüketilmesi önerilen, tekrar ısıtılmaması gereken yemekleri sizin için sıraladık:

1. TAVUKLU YEMEKLER

Kırmızı ete göre daha yüksek oranda protein içeren tavuk, tekrar ısıtıldığında protein yapısını değiştirir. Bu değişiklik sindirim sistemi sorunlarına yol açabileceği gibi büyük oranda gıda zehirlemesi riski taşır.

Isıtmak yerine ne yapmalı? Soğuk sandviçler için kalmış tavuk parçalarından daha ideali olamaz! Taze malzemelerle birleştirerek sağlıklı salatalarda da kalmış tavuk parçalarını kullanabilirsiniz.

2. PİLAV

Baş tacımız, her yemeğin eşlikçisi pilav ısıtıldığında zehirleme riski taşır. Bacillus cereus adı verilen bakteri sporları, pilavın ısıtılmasıyla çoğalarak toksin üretirler.