Bu yemeklerin hangi ülkelere ait olduğunu bulabilecek misin?

Haydi bakalım başlayalım!

1/12 Kolay bir soruyla başlayalım! Pizza hangi hangi ülkenin mutfağına aittir? Fransa İtalya İspanya

2/12 Renkli sebzeler ve deniz ürünleriyle hazırlanan Paella nerede meşhurdur? İspanya Meksika Portekiz

3/12 Kimchi sizce hangi ülkeye aittir? Japonya Tayland Güney Kore

4/12 Mısır ve buğday tortillası içerisinde hazırlanan et, peynir ve sebzelerden yapılan bu nefis yemek, hangi ülkenin mutfağından çıkar? Meksika Arjantin Brezilya

5/12 Bol tereyağlı, kat kat hamurdan hamurdan yapılan bu tatlı ekmek, hangi ülkede sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir? Almanya İtalya Fransa

6/12 Pad Thai, size nereyi çağrıştırıyor? Tayland Vietnam Endonezya

7/12 Nohut ve baharatlarla yapılan kızarmış top şeklindeki Falafel, Mısır'ın geleneksel yemeklerinden biridir. Bu ifade doğru mu?

8/12 Görseli bile ağzımın sularını akıttı? Peki ya baklava, hangi ülkeye ait olabilir? Yunanistan Lübnan Türkiye

9/12 "Sushi" hangi ülkenin geleneksel yemeğidir? Çin Japonya Güney Kore

10/12 Ceviche, hangi ülkenin mutfağına aittir? Kolombiya Peru Şili

11/12 "Curry" hangi mutfağa aittir? Pakistan Hindistan Bangladeş