YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Bu yemeklerin hangi ülkelere ait olduğunu bulabilecek misin?

Bu yemeklerin hangi ülkelere ait olduğunu bulabilecek misin?

03.01.2025 01:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeter ki konu yemek olsun, kimse elime su dökemez diyorsan seni düelloya davet ediyoruz. 12 sorudan oluşan bu testte, bakalım hangilerini bilebileceksin?

Bu yemeklerin hangi ülkelere ait olduğunu bulabilecek misin?

Haydi bakalım başlayalım!

1/12

Kolay bir soruyla başlayalım! Pizza hangi hangi ülkenin mutfağına aittir?

Kolay bir soruyla başlayalım! Pizza hangi hangi ülkenin mutfağına aittir?
Fransa
İtalya
İspanya
2/12

Renkli sebzeler ve deniz ürünleriyle hazırlanan Paella nerede meşhurdur?

Renkli sebzeler ve deniz ürünleriyle hazırlanan Paella nerede meşhurdur?
İspanya
Meksika
Portekiz
3/12

Kimchi sizce hangi ülkeye aittir?

Kimchi sizce hangi ülkeye aittir?
Japonya
Tayland
Güney Kore
4/12

Mısır ve buğday tortillası içerisinde hazırlanan et, peynir ve sebzelerden yapılan bu nefis yemek, hangi ülkenin mutfağından çıkar?

Mısır ve buğday tortillası içerisinde hazırlanan et, peynir ve sebzelerden yapılan bu nefis yemek, hangi ülkenin mutfağından çıkar?
Meksika
Arjantin
Brezilya
5/12

Bol tereyağlı, kat kat hamurdan hamurdan yapılan bu tatlı ekmek, hangi ülkede sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir?

Bol tereyağlı, kat kat hamurdan hamurdan yapılan bu tatlı ekmek, hangi ülkede sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir?
Almanya
İtalya
Fransa
6/12

Pad Thai, size nereyi çağrıştırıyor?

Pad Thai, size nereyi çağrıştırıyor?
Tayland
Vietnam
Endonezya
7/12

Nohut ve baharatlarla yapılan kızarmış top şeklindeki Falafel, Mısır'ın geleneksel yemeklerinden biridir. Bu ifade doğru mu?

Nohut ve baharatlarla yapılan kızarmış top şeklindeki Falafel, Mısır'ın geleneksel yemeklerinden biridir. Bu ifade doğru mu?
8/12

Görseli bile ağzımın sularını akıttı? Peki ya baklava, hangi ülkeye ait olabilir?

Görseli bile ağzımın sularını akıttı? Peki ya baklava, hangi ülkeye ait olabilir?
Yunanistan
Lübnan
Türkiye
9/12

"Sushi" hangi ülkenin geleneksel yemeğidir?

"Sushi" hangi ülkenin geleneksel yemeğidir?
Çin
Japonya
Güney Kore
10/12

Ceviche, hangi ülkenin mutfağına aittir?

Ceviche, hangi ülkenin mutfağına aittir?
Kolombiya
Peru
Şili
11/12

"Curry" hangi mutfağa aittir?

"Curry" hangi mutfağa aittir?
Pakistan
Hindistan
Bangladeş
12/12

Son olarak, " Ramen" hangi ülkeye ait bir çorbadır?

Son olarak, " Ramen" hangi ülkeye ait bir çorbadır?
Tayland
Çin
Japonya
Chef GPT
Anahtar Kelimeler:
Fakir ile lezzetli tarifler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.