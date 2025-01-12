Bu yemeklerin hangi ülkelere ait olduğunu bulabilecek misin?

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Kolay bir soruyla başlayalım! Pizza hangi hangi ülkenin mutfağına aittir?
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Renkli sebzeler ve deniz ürünleriyle hazırlanan Paella nerede meşhurdur?
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Kimchi sizce hangi ülkeye aittir?
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Mısır ve buğday tortillası içerisinde hazırlanan et, peynir ve sebzelerden yapılan bu nefis yemek, hangi ülkenin mutfağından çıkar?
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Bol tereyağlı, kat kat hamurdan hamurdan yapılan bu tatlı ekmek, hangi ülkede sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir?
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Pad Thai, size nereyi çağrıştırıyor?
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Görseli bile ağzımın sularını akıttı? Peki ya baklava, hangi ülkeye ait olabilir?
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"Sushi" hangi ülkenin geleneksel yemeğidir?
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Ceviche, hangi ülkenin mutfağına aittir?
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"Curry" hangi mutfağa aittir?
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Son olarak, " Ramen" hangi ülkeye ait bir çorbadır?