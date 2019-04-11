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Bu yıl festivallerde çok göreceğiz! Simli sutyen trendi

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 11.04.2019 11:27 | Son Güncelleme

Coachella festivali kapıda! Bakın geçtiğimiz senelerde birçok ilginç stile tanıklık yapmış bu festivalde bakın en çok neyle karşılaşacağız.

Bu yıl festivallerde çok göreceğiz! Simli sutyen trendi

12-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Coachella festivali başlamadan önce bu yıl festival görüntülerinde karşılaşacağımız bir trendden bahsetmek istiyoruz.

Geçtiğimiz sene özellikle kadın katılımcıların yüzden tutun cildinin her yerine sim, pul, minik taşlar yapıştırması büyük moda olmuştu.

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Ülkemizden de festivale katılan birçok Türk ünlü bu akıma ayak uydurmuştu. İşte bu sene takıp takıştırmak yüzden çok sutyen üzerinden gidecek gibi duruyor.

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Coachella festivali için Influencer ve bloggerlar şimdiden "parıltı" hazırlıklarını yapmaya başladı bile. Instagram hesabından birbirinden yaratıcı modelleri takipçilerine sunan Bloggerlar hayal gücünü zorlamayı sevecek olacak ki gerçek sutyen giymek yerine göğüslerinin üzerine simden sutyen şekli bile veriyor.

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Festivallerde kendini kaybedip üstsüz dolaşmak yerine kendilerince "en mantıklı" şeyin simden sutyen olduğuna karar veren bloggerlar bakın bu illüzyon oyunuyla trendin öncüsü olacaklar mı göreceğiz.

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Coachella coachella festivali coachella 2019

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