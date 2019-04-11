Bu yıl festivallerde çok göreceğiz! Simli sutyen trendi

12-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Coachella festivali başlamadan önce bu yıl festival görüntülerinde karşılaşacağımız bir trendden bahsetmek istiyoruz.
Geçtiğimiz sene özellikle kadın katılımcıların yüzden tutun cildinin her yerine sim, pul, minik taşlar yapıştırması büyük moda olmuştu.
Ülkemizden de festivale katılan birçok Türk ünlü bu akıma ayak uydurmuştu. İşte bu sene takıp takıştırmak yüzden çok sutyen üzerinden gidecek gibi duruyor.
Coachella festivali için Influencer ve bloggerlar şimdiden "parıltı" hazırlıklarını yapmaya başladı bile. Instagram hesabından birbirinden yaratıcı modelleri takipçilerine sunan Bloggerlar hayal gücünü zorlamayı sevecek olacak ki gerçek sutyen giymek yerine göğüslerinin üzerine simden sutyen şekli bile veriyor.
Festivallerde kendini kaybedip üstsüz dolaşmak yerine kendilerince "en mantıklı" şeyin simden sutyen olduğuna karar veren bloggerlar bakın bu illüzyon oyunuyla trendin öncüsü olacaklar mı göreceğiz.
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