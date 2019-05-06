Bu yıldızların evlatlık olduğunu biliyor muydunuz?

Büyük hayranlık duyduğumuz Hollywood starlarından bazılarının evlat edinilip koruyucu ailesi tarafından yetiştirilmiş olduğunu biliyor muydunuz? Küçük yaşta evlat edinilen 10 Hollywood yıldızını sizler için listeledik.
Kazablanka ile ünü dünyaya yayılan Bergman, 1940’ların efsane isimlerindendi. 3 yaşında annesini, sonrasında ise babasını kaybeden oyuncu 13 yaşından itibaren teyzesiyle yaşamaya başlamış.
Asıl ismi Eric Marlon Bishop olan sanatçı, başarılarla dolu bir kariyere sahip. Müzikten sinemaya pek çok alanda ödülü olan Jamie Foxx, doğar doğmaz evlat edinilmiş. Daha sonra biyolojik ailesiyle tanışmış ancak onu büyüten ailenin gerçek ailesi olduğunu söylemiş.
Cinnet, Guguk Kulu, Batman gibi kült olmuş sayısız filmde rol alan, sinema dünyasının dev isimlerinden Jack Nicholson’ın hikayesi dramatik. Nicholson, 37 yaşına dek annesine ‘abla’ bilmiş. Nicholson’ın babası başka bir kadınla evliyken annesiyle birlikte olmuş. Baba her ne kadar Nicholson’ı yetiştirmeyi istediyse de anneannesi buna razı olmamış ve torununu kendi büyütmüş. Nicholson da anneannesini ‘anne’ gerçek annesini de ‘abla’ bilmiş. 82 yaşındaki Jack Nicholson, gerçeği ise bir dergide kendisi hakkında çıkan makaleyle öğrenmiş.
Hala dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anılan, Hollywood dünyasının efsaneleşen yıldızı Marilyn Monroe’nun yaşamı zorluklarla doluymuş. Kendisi henüz doğmadan babası annesini terk eden Monroe’nun, ne yazık ki annesi de psikolojik sorunlardan dolayı hastaneye yatırılmış. Sonrasında birçok kez koruyucu aileler tarafından evlat edinilen Monroe, buralarda istismara uğramış.
Sinema tarihinin unutulmaz oyuncularından, Richard Burton, küçük yaşta evlat edinilen ünlülerden.
Tranformers serisi, 13. Cuma, Elm Sokağında Kabus gibi sinema dünyasının başarılı ve kült haline gelmiş filmlerinde yapımcı ve yönetmen olarak görev alan 54 yaşındaki Michael Bay, Harriet ve Jim Bay çifti tarafından evlat edinilip büyütüldü ve onların soyadını aldı.
Birçok başarılı filmde rol alan ve Fargo filmindeki rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Mcdormand da doğumundan sonra evlat edinilip, koruyucu ailesi tarafından büyütülmüş.
64 yaşındaki Emmy Ödüllü Amerikalı sinema oyuncusu, henüz 6 aylıkken evlat edinilmiş.
Hollywood’daki Ünlüler Bulvarı’na adını yazdırmış en küçük yıldız olan Gilbert, Amerikalı rock gitaristi Paul Gilbert tarafından evlat edinilmiş.
80 yaşındaki ünlü aktör, bir dönem ülkemizde de yayınlanan ve çok popüler olan ‘6 Milyon Dolarlık Adam’ dizisiyle efsaneye dönüşmüştü. Majors, anne ve babasını çok küçük yaşta kaybetti. Halası ve eniştesi tarafından büyütülen aktör, gerçeği ise yıllar sonra öğrendi.
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