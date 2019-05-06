Bu yıldızların evlatlık olduğunu biliyor muydunuz?

Büyük hayranlık duyduğumuz Hollywood starlarından bazılarının evlat edinilip koruyucu ailesi tarafından yetiştirilmiş olduğunu biliyor muydunuz? Küçük yaşta evlat edinilen 10 Hollywood yıldızını sizler için listeledik.

1. Ingrid Bergman

Kazablanka ile ünü dünyaya yayılan Bergman, 1940’ların efsane isimlerindendi. 3 yaşında annesini, sonrasında ise babasını kaybeden oyuncu 13 yaşından itibaren teyzesiyle yaşamaya başlamış.

2. Jamie Foxx

Asıl ismi Eric Marlon Bishop olan sanatçı, başarılarla dolu bir kariyere sahip. Müzikten sinemaya pek çok alanda ödülü olan Jamie Foxx, doğar doğmaz evlat edinilmiş. Daha sonra biyolojik ailesiyle tanışmış ancak onu büyüten ailenin gerçek ailesi olduğunu söylemiş.

3. Jack Nicholson

Cinnet, Guguk Kulu, Batman gibi kült olmuş sayısız filmde rol alan, sinema dünyasının dev isimlerinden Jack Nicholson’ın hikayesi dramatik. Nicholson, 37 yaşına dek annesine ‘abla’ bilmiş. Nicholson’ın babası başka bir kadınla evliyken annesiyle birlikte olmuş. Baba her ne kadar Nicholson’ı yetiştirmeyi istediyse de anneannesi buna razı olmamış ve torununu kendi büyütmüş. Nicholson da anneannesini ‘anne’ gerçek annesini de ‘abla’ bilmiş. 82 yaşındaki Jack Nicholson, gerçeği ise bir dergide kendisi hakkında çıkan makaleyle öğrenmiş.