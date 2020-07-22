Bu yollardan bir defa geçen bir daha geçmek istemiyor! Sürücüleri bezdiren dünyanın en tehlikeli yolları...

Yollar insanlığın modern topluma kattığı ve birçok şeyi mümkün kılan, mesafeleri kısaltan kamu altyapısı sistemi olarak tanımlanabilir. Yollar yüzlerce yıldır insanlara güvenli ve verimli seyahat fırsatı tanıyor. Fakat her ne kadar güvenli olursa olsun dikkatsizlikler ve umursamazlıklar trafik kazalarına hatta ölümlere yol açabiliyor.

Fakat dünya üzerinde öyle yollar var ki, her ne kadar kurallara uyulursa uyulsun tehlike yaratıyor. Bu yollardan bazıları yalnızca maceraperestler için kullanılmayan yollar olsa da bazıları aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. İşte sadece fotoğraflarını bile gördüğünüzde tüylerinizi ürpertecek dünyanın en tehlikeli yolları.

GUOLIANG TÜNELİ-ÇİN

Bir dağın etrafında oluşmuş oyukların içinden geçen bu yol listemizde hataları tolere etmeyen yol olarak geçiyor. Ancak bu rotayı gerçekten inanılmaz kılan tarihi oluyor. Dünyanın geri kalanından soyutlanan Guoliang köyünden 13 yerli 1972’de dağı oymaya karar veriyorlar. Ağır makineleri olmadan her gün sabırla çentikler ve keskilerle oyarak ilerledikleri bu yol beş yıl sonra inanılmaz bir başarıya ulaşıyor. O yerliler günümüzde uluslararası bir turistik cazibe merkezi yaratmayı başarıyor.