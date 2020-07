Bu yollardan bir defa geçen bir daha geçmek istemiyor! Sürücüleri bezdiren dünyanın en tehlikeli yolları...

Bir dağın etrafında oluşmuş oyukların içinden geçen bu yol listemizde hataları tolere etmeyen yol olarak geçiyor. Ancak bu rotayı gerçekten inanılmaz kılan tarihi oluyor. Dünyanın geri kalanından soyutlanan Guoliang köyünden 13 yerli 1972’de dağı oymaya karar veriyorlar. Ağır makineleri olmadan her gün sabırla çentikler ve keskilerle oyarak ilerledikleri bu yol beş yıl sonra inanılmaz bir başarıya ulaşıyor. O yerliler günümüzde uluslararası bir turistik cazibe merkezi yaratmayı başarıyor.

Fakat dünya üzerinde öyle yollar var ki, her ne kadar kurallara uyulursa uyulsun tehlike yaratıyor. Bu yollardan bazıları yalnızca maceraperestler için kullanılmayan yollar olsa da bazıları aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. İşte sadece fotoğraflarını bile gördüğünüzde tüylerinizi ürpertecek dünyanın en tehlikeli yolları .

Yollar insanlığın modern topluma kattığı ve birçok şeyi mümkün kılan, mesafeleri kısaltan kamu altyapısı sistemi olarak tanımlanabilir. Yollar yüzlerce yıldır insanlara güvenli ve verimli seyahat fırsatı tanıyor. Fakat her ne kadar güvenli olursa olsun dikkatsizlikler ve umursamazlıklar trafik kazalarına hatta ölümlere yol açabiliyor.

ZOJİ LA YOLU-HİNDİSTAN

Zoji La Yolu kesinlikle kalbi zayıf olanlara önerilmeyen bir yol. 9 km uzunluğundaki bu yol neredeyse tüm dağ boyunca ilerliyor. Tozlu ve asfalt olmayan bu yol sonunda 3528 metre yüksekliğe ulaşıyor. Yol sadece küçük arabaların sığacağı kadar geniş olmasına rağmen kamyon ve otobüslerin de burayı kullanmasına engel değil. Zirveye çıkışın başka bir yolu olmadığını da bilmelisiniz.

YUNGAS ÖLÜM YOLU-BOLİVYA

Bolivya’da bulunan bu Ölüm Yolu resmi olarak Kuzey Yungas Yolu diye biliniyor. Amerikalılararası Kalkınma Bankası’nın bu tehlikeli otobanı dünyanın en tehlikeli yolu ilan ettiği kayıtlarda geçiyor. Yapımı sırasında inşa ekibinin çoğunun uçurumdan, aşağıdaki vadiye düştüğünü bilmelisiniz. Günümüzde alternatif bir yol kullanılsa da bu durum maceraperest bisikletçilerin dağdan aşağıya sürüş yapmasını engellemiyor.

USPALLATA GEÇİDİ-ARJANTİN VE ŞİLİ

And Dağları’nın tam ortasında yer alan, yaklaşık 3200 metre uzunluğundaki bu kötü şöhretli And Dağı Geçidi, Şili ve Arjantin arasındaki ana bağlantı noktası olarak bol miktarda trafik çekiyor. Kamyon hatları ve çift katlı turist otobüsleri her gün bu dik ve rüzgarlı eğimde yol kat ediyor. Daha da kötüsü buz ve kar yıl boyunca geçişi etkiliyor. Genellikle kış aylarında tamamen kapanan bu yolun yakınındaki bir tepeye dev bir İsa heykelinin dikilmesi ilginç bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Bu heykelin sürücülere ilahi bir rehberlik yapacağına inanılıyor.