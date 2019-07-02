Bu yöntem hayat kurtarıyor: Meyve ve sebzelerin taze kalması için ihtiyacınız olan tek şey!

Meyveler ve sebzeler buzdolabında bekledikçe orijinal tatlarını ve formlarını kaybederler. Ürünleri daha uzun süre taze tutmak için sünger yönteminden faydalanabilirsiniz. Yapmanız gereken;

Buzdolabının meyve-sebze raflarına kullanmadığınız, temiz bir bulaşık süngeri yerleştirin. Rafların taban kısmına koyduğunuz bu süngerler dolapta oluşan nemi emeceklerdir. Nem ortadan kalktıkça sebzeler çok daha uzun süre taze kalacaktır.

Son derece kolay olan bu yöntem oldukça etkilidir. Rafların temiz kalması için 4,5 günde bir süngerleri değiştirmeniz önerilir. Yöntemi uyguladıktan sonra sonuçları bizimle paylaşabilirsiniz. Bu konuda tecrübeleriniz var ise yine bizlere yorum olarak yazabilirsiniz.



