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Bu yöntem hayat kurtarıyor: Meyve ve sebzelerin taze kalması için ihtiyacınız olan tek şey!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.07.2019 10:22 | Son Güncelleme

Meyve ve sebzeler oda sıcaklığında iyi sonuç vermezler ve bu yüzden buzdolabında saklamak her zaman daha iyidir. Ancak gün geçtikçe dolapta oluşan nem sonucu ürünlerde bozulmalar meydana gelebilir. Bunun önüne geçmek için de bulaşık süngerlerinden faydalanabilirsiniz!

Bu yöntem hayat kurtarıyor: Meyve ve sebzelerin taze kalması için ihtiyacınız olan tek şey!

Meyveler ve sebzeler buzdolabında bekledikçe orijinal tatlarını ve formlarını kaybederler. Ürünleri daha uzun süre taze tutmak için sünger yönteminden faydalanabilirsiniz. Yapmanız gereken;

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Buzdolabının meyve-sebze raflarına kullanmadığınız, temiz bir bulaşık süngeri yerleştirin. Rafların taban kısmına koyduğunuz bu süngerler dolapta oluşan nemi emeceklerdir. Nem ortadan kalktıkça sebzeler çok daha uzun süre taze kalacaktır.

Son derece kolay olan bu yöntem oldukça etkilidir. Rafların temiz kalması için 4,5 günde bir süngerleri değiştirmeniz önerilir. Yöntemi uyguladıktan sonra sonuçları bizimle paylaşabilirsiniz. Bu konuda tecrübeleriniz var ise yine bizlere yorum olarak yazabilirsiniz.

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mutfak tüyoları pratik bilgiler

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