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Bu yöntemle 9 ayda 27 ülke gezdi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 23.09.2019 13:45 | Son Güncelleme

Üniversitede okurken evinden kampüse otostopla giden Furkan Erdem mezun olduktan sonra da buna devam etti ve bu şekilde 27 ülke gezdi. İşte Furkan Erdem'in inanılmaz dünya turu hikayesi...

Otostop ülkemizde çok tercih edilen bir ulaşım biçimi değil, izlediğimiz filmlerden olsa gerek otostop hep korkutmuştur insanları. Oysa üniversite öğrencileri arasında ulaşımı bedavaya getirmesi açısından bir hayli popüler bir yöntem. Bu yöntemi tercih edenlerden biri de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü’nde okuyan Furkan Erdem. Evinden, üniversite kampüsüne giderken otostopla yolculuk yapan Furkan Erdem, mezun olduktan sonra da alıştığı bu yöntemi kullanmaya devam etti ve yaklaşık 9 ayda sadece 2 bin dolar harcayarak Güneydoğu Asya ve Avrupa’da 27 ülkeyi ziyaret etti. İşte Furkan Erdem'in inanılmaz dünya turu hikayesi...

HAYALİNDEKİ DÜNYA TURUNU GERÇEKLEŞTİRME ŞANSI BULDU

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun olan Furkan Erdem, bu sayede hayalindeki dünya turunu otostopla gerçekleştirme şansı yakaladı. Ardından Furkan Erdem, 7 ay boyunca aralarında Endonezya, Tayland, Vietnam, Kamboçya ve Singapur’un da bulunduğu birçok Güneydoğu Asya ülkesini otostop yaparak gezme şansına sahip oldu.

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Anahtar Kelimeler:
otostopla dünya turu ilginç haberler Seyahat dünya turu

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