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Bu yöntemle patateslerinizi haftalarca filizlenmeden saklayabileceksiniz

Patateslerin kısa sürede yumuşayıp filizlenmesinden şikayet edenler için dikkat çeken bir saklama yöntemi ile karşınızdayız. Bir içerik üreticisinin paylaştığı basit yöntem sayesinde patateslerin uygun koşullarda haftalarca taze kalabileceği öne sürüldü. İşte o yöntem:

Bu yöntemle patateslerinizi haftalarca filizlenmeden saklayabileceksiniz
Çiğdem Berfin Sevinç

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan patates, yanlış saklandığında kısa sürede filizlenebiliyor ve yumuşayarak tüketilemez hale gelebiliyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan pratik bir yöntem, patateslerin raf ömrünü önemli ölçüde uzatabileceği iddiasıyla dikkat çekti.

Ev yaşamı ve pratik bilgiler üzerine içerikler üreten Tracy Tips isimli YouTuber, yalnızca birkaç malzeme kullanarak çiğ patatesleri birkaç aya kadar taze tutmanın mümkün olduğunu söyledi.

Bu yöntemle patateslerinizi haftalarca filizlenmeden saklayabileceksiniz 1

4 ADIMDA SAKLAMA YÖNTEMİ

Tracy'nin önerdiği yönteme göre ilk olarak karton bir kutunun tabanına kuru kağıt havlu veya peçete seriliyor. Bu katman, oluşabilecek fazla nemi emerek patateslerin kabuğunun zarar görmesini önlemeye yardımcı oluyor.

Ardından patatesler kutuya yerleştiriliyor ve her katın arasına yeniden kağıt havlu konuluyor.

KARBONAT DETAYI

Sonraki aşamada ise patateslerin üzerine ince bir tabaka karbonat serpilmesi öneriliyor.

Tracy'ye göre karbonat, nemi emmeye yardımcı olurken aynı zamanda patateslerin filizlenmesini de yavaşlatabiliyor.

Kutunun tamamen dolmasının ardından en üste tekrar bir kat kağıt havlu yerleştiriliyor, kapağı kapatılıyor ve kutu doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru bir ortamda muhafaza ediliyor.

Bu yöntemle patateslerinizi haftalarca filizlenmeden saklayabileceksiniz 2

SAKLAMA KOŞULLARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar ise patateslerin dayanma süresinin saklama koşullarına göre değişebileceğini belirtiyor. Uygun ortamda saklanan çiğ patatesler birkaç haftadan birkaç aya kadar tazeliğini koruyabilirken, pişirilip dondurulan patatesler yaklaşık bir yıl saklanabiliyor.

BOZULDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Patatesin bozulduğunu gösteren en önemli belirtiler arasında yumuşaması, yoğun filizlenmesi, kötü koku oluşması ve çürük lekelerin görülmesi yer alıyor.

Taze bir patates ise sert yapısını korur, kabuğu gergin görünür ve üzerinde belirgin ezik ya da çürük bölgeler bulunmaz.

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Anahtar Kelimeler:
patates
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