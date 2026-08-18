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Öksürüğü anında kesen doğal antibiyotik! Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor

Kış aylarında sıkça hazırlanan soğanlı bal karışımı, yaz aylarında da yaşanan öksürük ve soğuk algınlığına iyi geliyor. Evde hazırlanması oldukça kolay olan bu karışımın nasıl yapıldığı ise merak konusu oluyor. Gelin size bu şifalı tarifi anlatalım:

Öksürüğü anında kesen doğal antibiyotik! Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Soğanlı bal hazırlamak için yalnızca 1 kuru soğan ve 1 yemek kaşığı bal gerekiyor.

Öncelikle soğanın kabukları soyuluyor. Sap kısmından yuvarlak bir parça kesilerek kapak hazırlanıyor. Ardından soğanın içi hafifçe oyuluyor ve alt kısmına kürdan yardımıyla küçük bir delik açılıyor.

Hazırlanan soğan, küçük bir çay bardağının üzerine yerleştiriliyor. İçine bal ekleniyor ve kesilen parça yeniden soğanın üzerine kapak olarak konuluyor.

İsteğe bağlı olarak oyulan soğanları zencefille beraber minik parçalar falina getirip soğanın içindeki bala atılabilir.

Öksürüğü anında kesen doğal antibiyotik! Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor 1

5-6 SAAT BEKLETİLİYOR

Bal doldurulan soğan yaklaşık 5-6 saat bekletiliyor. Bu sürede soğan yavaş yavaş suyunu bırakıyor ve oluşan sıvı bardağa birikiyor.

Karışımın hazırlanmasının ardından elde edilen sıvı tüketiliyor.

Öksürüğü anında kesen doğal antibiyotik! Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor 2

SOĞANLI BAL NE İÇİN KULLANILIYOR?

Soğanlı bal, halk arasında özellikle öksürük ve soğuk algınlığı şikayetlerinde kullanılan geleneksel karışımlardan biri olarak biliniyor.

Ancak bu karışımın soğuk algınlığını veya gribi tamamen tedavi ettiği söylenemez. Öksürüğün uzun sürmesi, yüksek ateş veya nefes darlığı gibi belirtiler görülmesi halinde doktora başvurmak gerekiyor.

Öksürüğü anında kesen doğal antibiyotik! Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor 3

ÇOCUKLARA BAL VERİRKEN DİKKAT

Bal konusunda en önemli noktalardan biri yaş sınırı. 1 yaşından küçük çocuklara kesinlikle bal verilmemesi gerekiyor. Daha büyük çocuklarda ise bal alerjisi veya başka bir sağlık sorunu bulunuyorsa doktora danışılması önem taşıyor.

Öksürüğü anında kesen doğal antibiyotik! Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor 4

GÖRSELLER TEMSİLİ AMAÇLI YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLMİŞTİR

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