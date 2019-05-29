Bu yöntemle tatile çıktığınızda çiçeğiniz kendi kendini sulayabilecek!

Bitki veya çiçek yetiştirme konusunda takıntılı olanlar kara kara düşünür: Tatildeyken çiçeklerimi kim sulayacak? Eğer size yakın oturan bir arkadaşınız varsa ondan rica edebilir, kimseden olumlu cevap alamazsınız yine ana ocağına gidip annenizden siz yokken çiçeğinize bakmasını isteyebilirsiniz. Ancak bunların hiçbirine ihtiyacınız yok aslında!

Şimdi öğreneceğiniz bilgi sayesinde komşunuza ya da herhangi birine bel bağlamayı bırakabilirsiniz. Çünkü bu yöntemle tatile çıktığınızda bile çiçekleriniz susuz kalmayacak.

İşte internette bulduğu bu yöntemi deneyip, uygulayan sonuçtan ise oldukça memnun olan kullanıcının paylaştığı o ipucu:

Uzun cam şişeleri bir geceliğine suda bekletin.

Ertesi gün şişelerin üstündeki etiketleri çıkarın.

Şişelere su doldurun.

Tıpasını takın.

Tıpanın ortasına damla damla su akabilecek kadar büyüklükte bir delik açın. Delik çok büyük olursa aşırı sulanmaktan çiçeğiniz ölebilir.

Şişeyi ters şekilde ucu saksınızın dibine gelecek şekilde sabitleyin.

Böylelikle tatildeyken çiçekleriniz kendiliğinden sulanacak ve gözünüz arkada kalmayacak.





