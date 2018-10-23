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Bu yöntemler insana küçük dilini yutturur!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
HABER  | 12.10.2018 16:48 | Son Güncelleme

Herkes okul hayatında bir kere bile olsa kopya çekmiştir. Ama bu kişiler kopya çekmede adeta profesyonelleşmiş.

Bu yöntemler insana küçük dilini yutturur!

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Anahtar Kelimeler:
kopya yöntem

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