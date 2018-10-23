Bu yöntemler insana küçük dilini yutturur!

Narsist ne demek? Narsist kelimesinin Wikipedia ve TDK tanımı ile narsisistik kişilik bozukluğu nedir?
Dünyanın en büyük havalimanları
Soğuk espriler: Duyanları tir tir titretecek kısa ve sorulu en soğuk espriler!
Bu kıyafetlere gülmemek imkansız! Hangi kafa ile yapıldığı belli olmayan 15 kıyafet
Çay ile ilgili sözler: İçinde çay geçen, Twitterlık güzel, özlü sözler ile İsmail Abi'nin çay sözleri...
Objektiflere takılan, gelmiş geçmiş en komik kareler!
Geçirdiği estetik ameliyatlardan sonra vücut dismorfik bozukluğu olduğunu itiraf etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum